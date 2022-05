Eén aangekocht ticket Moen Feest is goed voor twee personen

Na de laatste editie van Moen Feest in 2019, was de goesting groot om in 2022 het festivalseizoen af te trappen. Men maakte de sprong van 1 dag naar 4 dagen. Ondanks de vele verkochte tickets is er nog capaciteit over. Daarom organiseert men nu een speciale actie.

Zondag stond de teller van de ticketverkoop op 12.800 bezoekers. “Dit is wel een stuk onder onze verwachtingen”, zucht Nico Vanderschelden van Moen Feest. “Omdat we toch de capaciteit hebben en de beleving voor de artiesten en bezoekers optimaal willen maken, hebben we besloten om iedereen die een ticket kocht voor de donderdag, vrijdag of zaterdag, de mogelijkheid te bieden iemand mee te brengen. Dit wil dus zeggen dat ieder verkocht ticket tot maandagavond 23 mei, geldig is voor twee personen.” Deze actie telt niet voor de zondag omdat daar al ruim 5.000 tickets de deur uit zijn.

De organisatie heeft diverse redenen om tot deze maatregel over te gaan. “Ondanks de vele verkochte tickets, zijn we nog niet aan het gehoopte aantal bezoekers enkele dagen voor de aftrap van het festival. Na de coronaperiode is er nu een overaanbod aan festivals en anderzijds is er de koopkrachtcrisis waar we de laatste maanden in terecht gekomen zijn. We hopen met deze actie toch nog de mensen de kans te geven toch nog naar het festival te komen die dit anders niet hadden of kunnen doen”, aldus Nico Vanderschelden.

Geen uitzondering

Een tweede reden is dat het voor de artiesten ook leuker is te spelen voor een volle tent en als derde reden haalt Nico aan dat men liever dit doet dan een prijsverhoging op drank en eten door te voeren. “Wij willen nog steeds de fantastische Moen Feest beleving bieden, waarvoor we gekend zijn door onze vorige edities”, klinkt het.

Moen Feest blijkt geen alleenstaand geval te zijn, want ook andere grote festivals hebben moeite om ‘full capacity’ te halen. “Artiestenbureaus bevestigen ons dat elk festival het lastig heeft om de benodigde aantal bezoekers te lokken. Festivals die wel uitverkocht zijn, danken dit meestal aan de vele tickethouders van tijdens de coronacrisis.”

De organisatoren laten zeker de moed niet zakken en gaan er volop voor om er een top vierdaagse van te maken. “Ons engagement naar de artiesten en festivalbezoekers toe is groot. Moen Feest zal zoals gewoonlijk een feest worden”, besluit Nico Vanderschelden.