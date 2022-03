Edgard Antoin nodigt je uit voor ‘Het Voorspel’

In het stadsmuseum, in de historische herberg ’t Schippershof, vond recent een renovatie plaats. De binnenkoer kreeg een opknapbeurt, met onder meer een nieuwe lift en trap. Het museum wordt ingepalmd door de Moense kunstenaar Edgard Antoin (68).

“De tentoonstelling heet ‘Het Voorspel’ en daarmee exposeer ik allerlei werken, creaties en kunst die mijn universum rijk is”, vertelt Edgard. Het kunstenuniversum van Edgard is al even uitgebreid als het universum zelf. “ Je mag mij een keramist, grafisch kunstenaar, tekenaar, beeldhouwer en schilder noemen. Je zal hier dan ook van alles terugvinden dat aan die diverse kunsten is ontsproten. Grote werken, schilderijen gemaakt hier tijdens mijn bezoek, animaties, beeldhouwwerken, maar ook schetsboeken en tekeningen in houtskool, pen en inkt en aquarel.”

Edgard Antoin werd geboren in 1954 en studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Kortrijk. Van 1980 tot 1985 had hij een eigen jeugdatelier en in 1987 was hij technisch coördinator van Briksteen, een internationale Workshop of Art Ceramics in Belgium.

Edgard heeft ook een hechte band met Menen. “Ik volgde hier jarenlang les aan de tekenacademie. Die opleiding stond aan de wieg van mijn veelzijdige eigen beeldtaal. Ik kom hier dus nog héél graag op bezoek.”

Heel café verhuisd

Zijn artistieke wereld leeft vooral in zijn huis/atelier/café ‘In den Voerman’ op de Keiberg in Moen. “In dat café gebeurt er gewoonweg van alles. Daar creëer ik wat er in mij opkomt. Ik heb dan ook voor de hele expositieperiode mijn complete café verhuisd naar dit museum”, lacht Edgard.

Tijdens de tentoonstelling staan er enkele omkaderende activiteiten op het programma. “Het café ‘In den Voerman’ is elke zondag open, met mijzelf als gastheer. Op 9 en 16 maart is er een kinderatelier voor kinderen van 6 tot 12 jaar, en ouders zijn ook welkom. Allemaal gratis – mits reservatie.”

Zolang de tentoonstelling loopt, creëert Edgard ook nieuwe elementen voor zijn artistieke wereld. (Nicolas Verhaeghe)

Tentoonstelling ‘Het Voorspel’, Stadsmuseum, Rijselstraat 77, tot 20 maart