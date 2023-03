Ecolution is ecovriendelijk klimaatfestival op 4 maart in Hooglede

Op zaterdag 4 maart organiseert de gemeente Hooglede, in samenwerking met de Hogeschool VIVES, een familievriendelijk klimaatfestival. Ecolution zal plaatsvinden in De Gulden Zonne in Hooglede van 14 uur tot 19 uur. “Je kunt je verwachten aan een leerrijke namiddag met een boeiend programma, gevuld met klimaatexperten, een lokaalmarkt en workshops voor kinderen”, klinkt het.

“Op de lokaalmarkt kan je tal van ondernemingen en organisaties terugvinden uit de omgeving van Hooglede. Zo kun je meer te weten komen over de duurzame manier waarop zij te werk gaan. Zo is er een imker ter plaatse en mensen met groene vingers kunnen kennis maken met de vereniging Tuinhier. Brouwerij Pepieto en vegan cateringbedrijf Vegansa zijn ook van de partij. En dit is dan nog maar een selectie van de meer dan achttien organisaties die er terug te vinden zijn. Wie nog wil deelnemen aan de lokaalmarkt kan gerust nog een mailtje sturen naar ecolution.hooglede@gmail.com”, weten de organisatoren te melden.

Panelgesprek

Nic Balthazar en Bram Verbruggen zijn ook van de partij voor een interactieve lezing over haalbare oplossingen voor het klimaat. Ook het lokaal Klimaatplan 2030 wordt hierbij uit de doeken gedaan. Met concrete acties kunnen bezoekers meteen aan de slag en na de lezingen komen sprekers samen met andere experten voor een discussie rond duurzaamheid.

Daarnaast is er de hele namiddag animatie voorzien in de vorm van workshops voor kinderen. Zo maakt de techniekacademie samen met kinderen gerecycleerde pennenzakken en zijn er allerlei knutselactiviteiten rond het thema duurzaamheid. (EVG)