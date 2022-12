Dwaallichtjestocht terug na twee jaar onderbreking: “Sociaal gebeuren staat centraal”

De ouderraad van Vrije Basisschool De Brug Vijfwegen organiseert in samenwerking met de leerkrachten van de school op 26 december na twee jaar noodgedwongen onderbreking opnieuw zijn traditionele Dwaallichtjestocht. Volgens de organisatoren is vooral het sociaal gebeuren rond de tocht het hoofddoel. De opbrengst gaat integraal naar de kinderen en de school.

“We weten niet precies hoelang de Dwaallichtjestocht al bestaat”, vertelt Hendrik Vandewalle van de ouderraad. “We schatten dat de tocht al 15 à 20 jaar georganiseerd wordt. Aanvankelijk waren het de leerkrachten van de school die de tocht inrichtten. Nadat zij ermee ophielden, was er een aantal jaren geen tocht meer, tot een aantal leden van de ouderraad de Dwaallichtjestocht nieuw leven inbliezen. Zij waren ook lid van de straatvereniging De Kampvrienden en kregen hulp vanuit die vereniging. Later kwam de organisatie volledig in handen van de ouderraad. Die organiseert tot op heden de tocht in samenwerking met de leerkrachten van de school.”

We serveren de deelnemers een tocht van ongeveer 7 kilometer. Die loopt dwars door de velden en is overwegend onverhard

Corona

Omwille van corona was er in 2020 en 2021 geen Dwaallichtjestocht. “In 2020 mocht de tocht niet doorgaan”, weet Bruno Knockaert. “In 2021 kon het wel mits de nodige maatregelen. Er mocht evenwel geen winterbar georganiseerd worden, waardoor er meteen ook geen sfeer zou zijn. We beslisten toen maar de tocht niet te laten doorgaan.” Dit jaar is er wel opnieuw een Dwaallichtjestocht. “Aan het principe is niets veranderd”, aldus Virginie Vermeersch. “We serveren de deelnemers een tocht van ongeveer 7 kilometer. Die loopt dwars door de velden en is overwegend onverhard. We raden iedereen dan ook aan om laarzen aan te trekken. De deelnemers dienen hun weg te zoeken door middel van de lichtkristallen die zich op het parcours bevinden. Wie deelneemt, heeft dan ook een zaklamp nodig om de kristallen op te sporen.” “Het parcours is overigens nooit hetzelfde”, pikt Hendrik Vandewalle in. “We zijn daarvoor afhankelijk van de vruchten die op het land staan. Overigens houden we het parcours ook zwerfvuilvrij. Na de tocht ruimen we alle mogelijke afval op. Onderweg krijgt iedereen ook soep geserveerd. We raden iedereen aan om die ter plaatse op te drinken. Bij aankomst in de school krijgen de deelnemers nog een braadworst en een dessertje. Ze kunnen er ook nog even nagenieten in onze winterbar. Ook wie niet deelneemt aan de tocht is welkom in onze bar.”

Kindertoer

“Omdat 7 kilometer voor gezinnen met kinderen soms wat te lang is, richten we ook een aangepaste kindertoer van ongeveer 2 kilometer in voor kinderen tot 5 jaar”, weet Filip Wouters. “Ook dat loopt over onverharde wegen waardoor ook deze toer net als de grote tocht niet geschikt is voor buggy’s of rolstoelgebruikers.” De opbrengst van de Dwaallichtjestocht komt ten goede aan de kinderen en de school. “Zo kunnen we steun geven aan onder andere de financiering van schoolreizen of driedaagse uitstappen en aan herstellings- of verbeteringswerken”, weet Bruno Knockaert. (BHC)

De Dwaallichtjestocht vindt op 26 december plaats. Er kan tussen 18 en 21 uur vrij gestart worden in de Vrije Basisschool in de Ieperstraat 218. Deelnemen kost 10 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen. In tegenstelling met vorige edities dient er verplicht vooraf ingeschreven te worden via www.dwaallichtjestocht.be.