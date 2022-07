Duyster live opnieuw op Leffingeleuren

Sinds de eerste editie van Duyster-live in 2018 is er heel wat gebeurd, niet in het minst voor het radioprogramma zelf.

“Nadat Duyster van de ether verdween en wij de herinnering mochten mee in leven houden, kwam het programma eerst tijdelijk terug op Studio Brussel, daarna definitief en nu werd intussen bekend dat Duyster verhuist naar de maandagavond op Radio 1. Daar zullen ze goed zitten, net zoals Eppo en Ayco goed zitten in de kerk van Leffinge tijdens het festival Leffingeleuren, op zaterdag 10 september”, klinkt het bij de organisatie van Leffingeleuren.

“De derde editie van duyster-live wordt opgezet volgens het beproefde recept. Ayco presenteert, Eppo draait plaatjes. Drie artiesten spelen een “Duyster Sessie”, nl. de Belgisch/Britse songwriter en debutant Loverman, de portables die hun 25 jaar vieren en later op de dag nog een volledig concert spelen en Sohnarr, het solo-project van Patricia Vanneste die we nog kennen van bij Balthazar. Afsluiten doen we met een concert van Mess Esque, een Australisch duo met o.a. Dirty Three-gitarist Mick Turner.”

De voorverkoop met dag- en weekendtickets is al gestart. Tickets voor vrijdag en zondag kosten 30 euro, Voor zaterdag 33 euro. Weekendtickets kosten 69 euro. Voor de camping betaal je 10 euro per dag of 20 voor een weekend. Alle handling-kosten zijn inbegrepen in deze prijzen.