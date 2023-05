Duizenden mensen overrompelen Kortrijk voor rommelmarkt met zeven kilometer aan kraampjes

Eén van de vaste waarden op de Sinksenfeesten blijft de rommelmarkt op zondag en maandag. Dit jaar was het snuisteren op een uitgebreider parcours met de Fabriekskaai die 2 dagen vrij is tot aan Bar-Lys, de Overleiestraat die vanaf het St. Amandsplein doorgetrokken werd tot aan kruispunt met de Meensestraat en een stuk Broelkaai kwam erbij.

“Dit is meteen ook dé grootste kwam erbij rommelmarkt van Vlaanderen, met meer dan 7.200 meter aan snuisterplezier”, beweert Stad Kortrijk. Zeven kilometer kan uiteraard, maar zijn er bewijzen dat het de grootste is van Vlaanderen of zelfs Belgiê? Nu, grootste of niet, de Rommelmarkt met de Sinksenfeesten is het paradepaardje van die feesten. Het is ook dit jaar een voltreffer, mede dankzij het schitterende weer.

Cindy, Amber, laura en Rolad komen voor de vijfde keer naar de Rommelmarkt. “We staan nergens anders op een of andere rommelmarkt in de regio. We komen elk jaar naar hier. We hebben onze zolder opgeruimd en hebben ook materiaal mee van oma en opa”, vertelt Roland.

Liever aan de telefoon

“De kinderen hebben speelgoed bijeengezocht, boeken verzameld en snuisterijen uitgekozen. Ook dvd’s en gadgets voor groot en klein”, vult Cindy aan. “Het is niet erg dat mijn speelgoed weggaat. Ik zit veel liever aan de telefoon”, verklapt Laura (11). Zus Amber (13) houdt wel van speelgoed maar wil sparen. Op maandag 29 mei is er ook nog Rommelmarkt.

Nathalie en Tony genoten na hun toer op de rommelmarkt van een terrasje. “Het is altijd gezellig om even uit te blazen na de wandeling op het grote parcours. Enkele kilometer is niet niks”, vertelt Nathalie. “We hebben thuis een zomerbar ingericht in onze tuin en waren op zoek naar gadgets om die op te smukken. We waren ook op zoek naar vinyl langspeelplaten.”