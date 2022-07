Duik de zomer in met Nocturnes in Ieper

Onder de noemer ‘Duik de zomer in’ organiseert Nocturnes Ieper in juli en augustus op de site van het openluchtzwembad een reeks activiteiten, voor jong en oud, voor groot en klein. De technische ploeg van de Nocturnes had alvast de handen vol.

“Ieperlingen en aangestranden kunnen nog even een duik nemen in het verleden van ons zwembad”, vertelt Jan Steen. “We hebben de site als het ware in twee stukken gesneden. Het ene deel blijft zoals het er nu bijligt, het andere deel wordt toegankelijk gemaakt.”

“We hebben zo goed als de hele kuip van het grote bad leeggehaald: dat is de uitvalsbasis voor de activiteiten. Het kleine bad – het strand – dient om even uit te rusten in het zand, een ‘jeu de boules’ te spelen of iets anders ontspannends te doen. Ook de kleedhokjes – de cabientjes – kregen een functie: ze zijn omgetoverd tot de cabinExpo, waar je door van hokje naar hokje te gaan op panelen het rijke verleden van het zwembad kan herbeleven.”

“En dan is er nog de bar, die we ook onder handen hebben genomen – maar waar je natuurlijk nog altijd gewoon een drankje kunt krijgen.”

Op 1, 2, 8, 9, 10, 15, 20, 22, 23, 24, 29 en 30 juli, en 12, 13, 14 augustus kan je dat allemaal beleven. Heel wat artiesten/groepen die minstens een link met Ieper hebben treden er op: onder meer SmashDance, Bobalicious, Kartje Kilo, Bois de Vivre en Jonas & Hannelore. De deuren gaan één uur voor het begin van de optredens open, en gaan pas weer dicht om 22 uur; let wel, op 23/07, 30/07, 13/08 en 14/08 gaan de deuren pas open om 17 uur.

Beperkt aantal tickets

De toegang is betalend: je koopt een dagticket waarmee je aan alle activiteiten kunt deelnemen; wie jonger dan zestien is, moet vergezeld zijn door zijn of haar ouders. Hou er rekening mee dat het aantal bezoekers beperkt is. Je kunt dus best een ticket vooraf kopen. Als er op de dag zelf nog tickets beschikbaar zijn, dan moet je een toeslag betalen.

Reserveren kan via www.nocturnesieper.be. Ook het volledige programma is op de site te vinden. Meer info via 0498 35 09 95 (Jan Steen).

