Dubbel zoveel bezoekers op eerste weekend van Boektopia in Kortrijk

Het openingsweekend van Boektopia heeft in vergelijking met de vorige editie dubbel zoveel bezoekers naar Kortrijk Xpo gelokt. De organisatie blikt dan ook tevreden terug op de start van het evenement, dat opnieuw groter geworden is.

Na de corona-editie van 2021 werd in 2022 de eerste volwaardige editie van Boektopia georganiseerd. Het boekenfestival mocht toen 27.650 bezoekers verwelkomen. In totaal werden ongeveer 50.000 boeken verkocht. De derde editie is zowel qua oppervlakte als inhoudelijk echter nog groter geworden. De organisatie zet zoals steeds in op signeersessies, workshops en lezingen, terwijl kinderen terechtkunnen in het voorleesbos.

Positieve sfeer

Vooral op zondag liepen de hallen van Kortrijk Xpo goed vol. Directeur Patrick Boeykens stelde ook een erg positieve sfeer vast onder de bezoekers. “Je merkt dat bezoekers hier graag rondlopen. We horen heel veel positieve verhalen. Wat ook opvalt is dat er heel veel interesse is voor de lezingen van auteurs. Ik vermoed dat de mond-tot-mondreclame hier zeker heeft bijgedragen tot het succes van dit weekend.”

Over de precieze bezoekersaantallen wordt nog niet gecommuniceerd, maar de verdubbeling in vergelijking met 2022 zorgt alvast voor tevredenheid bij de organisatie. “Op basis van de al verkochte tickets lijkt het erop dat de trend zich de rest van de week zal doorzetten”, verduidelijkt Boeykens. Boektopia loopt nog tot zondag 5 november.