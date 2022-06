Dubbel feest in Langemark op zondag 12 juni, opening dorpskernvernieuwing én Koffiefestival rondom vijver

Het belooft een drukte van jewelste te worden op zondag 12 juni in Langemark. Niet alleen wordt de nieuwe dorpskern feestelijk geopend met optredens en animatie, rond de vijver kun je rondwandelen en proeven tijdens de tweede editie van het gratis koffiefestival Koffie & Co.

“Het werd tijd dat we dat eindelijk eens konden doen”, zegt schepen Laurent Hoornaert (Tope8920). “Met veel toeters en bellen wijden we eerst om 10.30 uur op feestelijke manier de dorpskern in. Daarna verzorgt ’t Guynemerkliekse op het binnenplein voor het gemeentehuis een aperitiefconcert, terwijl alle aanwezigen getrakteerd worden op een of meerdere aperitieven.”

Om 16.45 uur treedt de Wervikse folkband The Swigshift op en om 18 uur is het de beurt aan coverband 10 Cent Statiegeld om de feestelijkheden af te sluiten. “De hele dag is er animatie voor jong en oud. Twee snoepfeeën verwennen de kinderen, we voorzien een springkasteel, gratis glittertattoos en gratis suikerspin. Wie de vernieuwde dorpskern eens goed overzichtelijk wil zien, kan dit doen vanop de opengestelde kerktoren”, zegt Jo Lottegier van het gemeentelijk team Ontspannen.

Tegelijk vindt rond de vijver de tweede editie van het koffiefestival Koffie & Co plaats. Vanaf 13 uur ontdek je bij lokale handelaars tal van lekkere koffieproducten. De gemeente wil van dit koffiefestival een jaarlijks evenement maken. “Dat kadert binnen het toeristisch beleid om de streek als centrum voor alles wat lekker en genieten is te promoten. Door het feit dat we hier een koffiebranderij hebben, past koffie wel bij Langemark-Poelkapelle”, zegt Laurent Hoornaert.

“Naast tal van lekkers dat met koffie te maken heeft, is er ook animatie voorzien.” Bij de kraampjes vind je mokka-ijs, koffie met gebak, een pottenbakker, De Lovie vzw met koffielikeuren, de Kunstkring 2010 met Irish coffee en Italiaanse koffie, ’t Molentje met zijn eigen tiramisukoffie…

Koffiebieren

Ook Hans Vandeputte (39) uit Sint-Juliaan is van de partij. Hij brouwt al zes jaar Pater Pitte en Stoute Pitte, maar speciaal voor Koffie & Co pakt hij uit met koffiebieren. “Bij mijn donkere bieren voeg ik koffiebonen toe bij het einde van het brouwproces”, vertelt Hans.

“Dan krijg je een bier met een duidelijk koffiesmaak. Tijdens het eerste koffiefestival vorig jaar viel dat goed in de smaak.” Nieuw op het koffiefestival en zelfs helemaal nieuw op de koffiemarkt is Ewout Focke (18) uit Beselare. “Drie weken geleden ben ik met mijn eigen koffiemerk begonnen: @kaffiezjatte. Dat is een latino blend, een iets zoetere koffie, maar wel zeer gegeerd bij alle leeftijdscategorieën, zowel jong als oud. Ik laat het bij een externe brander branden, maar de smaak heb ik zelf samengesteld.”

(TOGH)