Drukke Dag van het Park in Poperinge

Poperinge vierde dit weekend Dag van het Park. Onder een stralende zon kon een goed gevuld programma ontdekt worden in het Burggraaf Frimoutpark. Er werd genoten van cultuur, boeken, spelletjes en lekkers.

Het Café Artistiek van de dienst cultuur, de Academie en de Bibliotheek trok het programma op gang met een interview met Jan Delvaux van Belpop, een gesprek met jeugdauteur Sofie Leyts, een vooruitblik op het Kunstenfestival Watou. De band ‘Veel Fokkersvreugde’ sloot af met een optreden. Aan randanimatie, spelletjes, drankjes en ijsjes geen gebrek.

“Het Boekenfeest in het park is de traditionele afsluiter van het leesjury-werkjaar. Blikvangers waren een workshop van jeugdauteur Sofie Leyts, een interactieve lezing met Katrien Vandewoude en een workshop rond een jeugdboek over baron Van Münchhausen. Nog op het programma stonden voorleesmomentjes met twee ezeltjes”, aldus Stefaan Kempynck, event- en communicatiemedewerker Stad Poperinge

Van 12 uur tot 14 uur was er een volksbarbecue en van 14 uur tot 17 uur was er opnieuw een boekenverkoop. Tijdens Dag van het Park kon je ook kennismaken met alle opleidingen die de kunstacademie Poperinge te bieden heeft. In de bibliotheek opende een tentoonstelling met grafiekkunst uit het grafiekatelier van de Kunstacademie. Er waren ook natuurfoto’s op hout van Sofie Vandenaweele en macro-insectenfoto’s van Bart Minnebo.

Schepen van cultuur Loes Vandromme maakte tijdens Dag van het Park ook de winnaar van de CO7-ontwerpwedstrijd kaftpapier van de Boekenkaftdag 2022 bekend. Dit jaar waren er 130 inzendingen, van individuelen jongeren, maar ook klassen.