Druk kermisweekend in Lendlee: Tal van activiteiten en wielerwedstrijden als apotheose

Het kermisweekend van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 augustus heeft weer heel wat te bieden voor jong en minder jong. Uitschieters zijn de gratis openingsreceptie voor alle inwoners, een optreden van de band ‘ABBA4U’, kinderanimatie op vrijdag en knuffelworp op zaterdag, de rommelmarkt op zondag en uiteraard Lendlee Koerse op maandag en de wielerwedstrijd op dinsdag.

Voor Pasar en Okra start Lendelede Kermis al een week vroeger met respectievelijk ‘De Sneukelroute’ (zondag 20 augustus om 14 uur) en een kermisfeest in zaal Lindelei (donderdag 24 augustus om 11 uur).

Vrijdag 25 augustus start de kermis officieel met de openingsreceptie en gratis drank van 19 tot 21 uur voor alle inwoners. Dan staat de band ‘ABBA4U’ op het podium. Deze 8-koppige live band bestaat uit professionele muzikanten die al hun sporen verdienden bij gevestigde waarden als K’s Choice, Vaya Con Dios, Gunther Neefs, Soulsister, Mama’s Jasje, Boogie Boy en Philippe Robrecht om er maar een paar te noemen. Tien jaar terug begonnen ze uit liefde voor de liedjes van de Zweedse topgroep met ‘ABBA4U’. De Jeugddienst zorgt voor kinderanimatie. In café ‘t Nieuw Paradijs zijn er om 17 uur volksspelen en om 22.30 uur speelt dj Gregory.

Gekke fietsen

Zaterdag 26 augustus start om 9 uur het Frupeco 4-ploegentornooi van VT Lendelede in de sporthal. Om 10 uur is er een dartstornooi en om 14 uur volksspelen aan ‘t Nieuw Paradijs. Om 13 uur start op het Dorpsplein het ‘Geefcafé’ van de KWB.

Van 14 tot 17 uur zorgt de Fietsersbond voor een ‘Pimp-je-fiets-actie’ en een gekke fietsenparcours voor de kinderen. En dan zorgt de jeugddienst ook nog voor een ‘Silent Disco Party’ op de Oude Gemeentekoer.

Om 17 uur is er in de Sint-Blasiuskerk een herdenkingsdienst voor de overleden parochianen, om 19.30 uur een optreden van Doremi Sofi en een afterparty in De Kroone en om 21 uur zanger Gregory in ‘t Nieuw Paradijs.

Zondag 27 augustus staan ze in de Kortrijksestraat heel vroeg op voor hun tweede rommelmarkt die van aan de Winkelsestraat tot in Sente loopt. Om 9 uur volleyballen ze verder in het Frupeco 4-ploegentornooi. Om 11 uur is er aan cafés Drie Koningen en De Kroone een aperitiefconcert met The Blik Dooze Band. De brandweer zorgt voor een aperitief aan de kazerne. Om 15 uur spelen ze bingo aan ‘t Nieuw Paradijs. Om 17 uur is er een wandelconcert door de Harmonie Kunst en Eendracht. Om 19.30 uur is er een opreden van zanger Ricardo en nadien een afterparty aan Drie Koningen en De Kroone, om 20 uur treden Evelynn & Marie én dj Gregorey op aan ‘t Nieuw Paradijs. The Crooktown Jazzband organiseert een jazzcafé in het DOC.

Lendlee Koerse

Om 13.30 uur start aan Den Tap de regiowandeling van Okra. En om 19 uur is er de topper van het kermisweekend: Lendlee Koerse. Een wielerwedstrijd voor wielertoeristen (vanaf 18 jaar). Alleen Lendeledenaren of ex-inwoners mogen deelnemen. Afstand: 40 km. Voor het eerst is er ook een ploegenklassement. Ploegen die willen deelnemen moeten bestaan uit vier leden uit vier verschillende categorieën: 18 tot 41 jaar, 41 tot 55, 55-plus en dames. Inschrijven voor zowel individuele als groepsdeelname via de website www.lendelede.be. Uiteraard is het centrum tijdens het kermisweekend verkeersvrij. In hetzelfde kermisweekend zijn er ook de 40ste Skalulfeesten op de Oude Gemeentekoer. (IB)