Druk juniweekend met Fiesta Loca en Camping Eugène in Staden: “Kerstmarkt in de zomer”

Camping Eugène en de vzw Zombietrail zijn helemaal terug in Staden. Op vrijdag 24 juni wordt in de Ieperstraat in de weide tussen café De Weunwaegne en het speelbos op de terreinen van de Chirojongens de derde editie van Camping Eugène georganiseerd. De dag erna wordt op dezelfde locatie voor het eerst ‘Fiësta Loca’ georganiseerd.

“Camping Eugène en de vzw Zombietrail slaan de handen in elkaar voor een dubbelevenement op 24 en 25 juni”, legt woordvoerder Wouter van Vooren uit. “Op die manier proberen de twee organisaties enerzijds hun kosten te drukken na twee coronajaren, maar anderzijds ook elkaar te versterken. Op vrijdag 24 juni organiseren de ouderverenigingen van de Groot-Stadense scholen na drie jaar afwezigheid opnieuw Camping Eugène. De succesformule blijft daarbij behouden.”

Kampeeravond

“De laatste vrijdag van juni verwachten we alle kleuters en lagere schoolkinderen met hun ouders en/of grootouders voor een kampeeravond in eigen tent. Tenten kunnen al vanaf donderdagavond opgezet worden op de terreinen van de Chirojongens in de Hospitaalstraat 14. De vrienden van meneer Eugène zorgen op vrijdagavond voor allerhande activiteiten voor de kinderen terwijl ouders en leerkrachten kunnen genieten van een gezellig samenzijn in een zomers kader. Zo is er onder andere een bar voorzien. Nieuw dit jaar is dat we een optreden programmeren. Om 19 uur bestijgt ‘Zonder Bandjes’ het podium. De groep brengt evergreens, schlagers en oude rock en heeft niet echt een vast programma. Alles hangt af van de inspiratie van het moment en de inbreng van het publiek. Zij sluiten rond 22.30 uur de avond af. De dag nadien is er na de traditionele ochtendgymnastiek nog een gezamenlijk ontbijt. Deelnemen kan in twee formules tegen democratische prijzen. Je betaalt 5 euro voor een hamburger en ontbijt en 7,50 euro voor twee hamburgers en ontbijt. Er is ook een vegetarisch alternatief en alle kinderen krijgen een gratis ijsje.”

Winterbar

Ook de organisatoren achter de Zombietrail zijn helemaal terug. “We waren klaar voor een vierde Zombietrail, maar uiteindelijk gooide corona roet in het eten”, vertelt Wouter Van Vooren. “We zijn nu terug met een nieuw evenement. We zijn er zelf wel nog niet helemaal uit wat Fiësta Loca nu precies is: een festival, een zomerbar, een winterbar of gewoon een heel foute kerstmarkt. Feit is dat we exact een half jaar na – of voor – kerstmis op 25 juni een winters event opzetten. We starten Fiësta Loca vanaf 17.30 uur. Het publiek wordt dan verwelkomd door de kerstman en zijn elfen. In afwachting van de hoofdoptredens wordt het publiek opgewarmd door Schierveldekoor Amigrande of kan er samen met ‘De Nonkels’ in de sofa genoten worden van een romantische kerstfilm. Om 20 uur volgt een optreden van The Shagadeers. Daarna is het de beurt aan Los Callejeros. Professor P en meneer Eugène sluiten de avond af met een dj-set. We hopen op een 500-tal bezoekers.” De toegang tot Fiësta Loca bedraagt 5 euro. Deelnemers aan Camping Eugène krijgen 2 euro korting. Voor bedrijven zijn er ook viparrangementen beschikbaar.

Info:www.fiestalocastaden.be, info@zombietrail.be of 0473 37 35 91.