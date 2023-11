Dries Dewaele leidt expositie van Magenta in Deerlijk in goede banen: “We leren veel van elkaar”

Teken- en schilderclub Magenta pakt het komende weekend met haar tweejaarlijkse tentoonstelling uit in d’Iefte. De expositie wordt voor de eerste keer in goede banen geleid door Dries Dewaele, die eind 2021 het roer overnam van Georges Schelstraete.

De Deerlijkse teken- en schilderclub ontstond in 1980. Men begon ten huize van Trees Dhelft maar toen de groep te talrijk werd, week men uit naar het Schoolhuis. Een Brugse organisatie stond in voor de begeleiding. Na verloop van tijd nam Hilde Chevalier dit over en nog wat later volgde Georges Schelstraete haar op. De groep groeide, ‘t Schoolhuis werd te klein en men verhuisde naar d’Iefte.

“Tot 1996 hadden we eigenlijk geen naam”, verduidelijkt voorzitter André Dewaele, die zo’n drie jaar na de stichting toetrad tot de groep. “Omdat we te vaak geassocieerd werden met de Deerlijkse kunstenaars, een initiatief van het Davidsfonds, kozen we voor een eigen naam en dat werd Magenta (de naam van een dieprode kleur, red.). De groep concentreerde zich bij de aanvang op aquarel, maar al gauw volgde een tendens om meer olieverf te gebruiken.”

Georges Schelstraete

De werken werden groter en het lokaal in d’Iefte voldeed niet langer aan de behoeften van de groep en we vonden een nieuwe stek in De Wieke, waar we nu nog altijd gehuisvest zijn. Het grote voordeel is dat de zaal niet iedere keer opnieuw helemaal opgeruimd moet worden. De werken kunnen er blijven staan op de ezels.”

“Georges Schelstraete was gedurende 36 jaar de bezieler en mentor van onze groep. Hij liet iedereen zijn ding doen, welk onderwerp of techniek het ook was. Met de nodige voorzichtigheid en begrip probeerde hij het niveau van elke kunstenaar voort op te krikken zodat iedereen kwaliteitswerk kon afleveren voor de tweejaarlijkse expositie in d’Iefte. Het was altijd fijn samenwerken. Twee van onze leden zijn van bij de stichting lid van ons gezelschap: Monique Cousaert en Trees Dheedene.”

In december 2021 nam Dries Dewaele, zoon van André Dewaele, de fakkel over van Georges Schelstraete. Dries (42) volgde na zijn middelbare studies aan Sint-Lucas in Gent de optie schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. “Ik ervaar alvast een heel gedreven groep”, stelt Dries Dewaele. “Iedereen wordt individueel begeleid in allerlei opties: materialen leren hanteren, zoeken naar verschillende oplossingen… Het is geenszins de bedoeling om heel belerend te doen of te gaan pushen. Iedereen bijstaan in het creëren van een eigen beeldtaal, dat staat centraal.”

“Ik probeer de ‘cursisten’ wat uit hun comfortzone te halen en hun niveau voort op te krikken. De twee groepen komen telkens op woensdag bijeen in De Wieke: de eerste groep van 14 tot 17 uur, de tweede van 19 tot 22 uur. We hebben een heterogene groep qua leeftijd: van 30’ers tot 70’ers. Het is een hechte ‘bende’ die niet alleen schitterende aanwezigheidsstatistieken kan voorleggen maar waar er ook een prima interactie is. Het samenhorigheidsgevoel is groot, de leden hebben interesse en respect voor elkaar en stimuleren elkaar op een positieve manier.”

Expositie

“Vergeet ook niet dat schilderen ideaal is tegen stress en goed is om je zinnen te verzetten. Schilderen vanuit je intuïtie, je gevoel, je innerlijke weten. Je maakt contact met je ziel en je bron. Er is toch niets leukers dan in een fantasiewereld te verdwijnen en je onderbewustzijn te laten spreken in het creëren van nieuwe werken. Schilderen is zoveel meer dan het foto’s naschilderen… Voor de expositie hebben we de krachten gebundeld en tonen we een selectie van de beste werken die onze leden tijdens de voorbije twee jaar hebben gemaakt.”

Er worden werken getoond van Christine Dutoit, Paul Van Tieghem, Jean-Pierre Van Gucht, Nancy Taelman, Josset Vangheluwe, Marie-Paule Vandendriessche, Tine Vanveerdeghem, Johan Vandamme, Lies Van Marcke, Rita Bossuyt, Hilde Michels, Katrien Hooghe, Monique Cousaert, Magdalena Callens, Trees Dheedene, Joke Deseck, Luc Vankeirsbilck, Marieke Avet, Davy Hostyn, Nicole Nuyttens, André Dewaele en Dries Dewaele.

(RD)