Driekart maakt namen Comedy Night bekend en steunt De Patio

Op vrijdag 25 november start de kaartenverkoop voor de 14de editie van de befaamde Comedy Night van de vzw Driekart. De affiche is namelijk rond.

Komen optreden: Jeroen Leenders, David Galle, MC Tom Cools, Erhan Demirci en Jade Mintjens, momenteel copresentator van het populaire tv-programma De Ideale Wereld. Allemaal bekende namen uit het comedycircuit.

De Comedy Night heeft plaats op zaterdagavond 11 maart in de grote zaal van het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove aan de Bosdreef. Voor tickets: www.driekart.be.

“We zijn heel blij met de comedians die we straks over de vloer krijgen”, klinkt Driekart-voorzitter Jürgen Soete tevreden. “Ze zijn een voor een kleppers. We hopen uiteraard op een uitverkochte zaal. Na alle coronamiserie niets beters dan eens hard te lachen.”

Goede doelen steunen

Traditioneel steunt Driekart met zijn Comedy Night goede doelen. Zopas werden twee mountainbikes ter waarde van in totaal ruim 1.000 euro geschonken aan de afdeling ’t Groot Hersberge van Jeugdzorg De Patio, gelegen aan de Groenestraat. Afdelingshoofd Lieven Deroo nam de tweewielers met dankbaarheid in ontvangst.

Ook gepensioneerde leraar Hans Maton krijgt een deel van de koek. Hij koopt er lesmateriaal mee om Oekraïense vluchtelingen het Nederlands te leren.