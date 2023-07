Driedaagse van ‘t Centrum in Oostende met dartstornooi, muziek en ambiance

Ringo Dejonghe, cafébaas van ‘t Centrum, het pool- en dartscafé in het hartje van de wijk Nieuwe Stad in Oostende, organiseert op 4, 5 en 6 augustus een spetterende driedaagse, met een overvol programma.

Het driedaags festijn start op vrijdag, om 18 uur met een groot dartstornooi. Tijdens het tornooi binnen is er buiten op het terras een optreden van de Monroetjes, met aansluitend dansmuziek met dj Savas. Op zaterdag, vanaf 6 uur is er een grote rommelmarkt.

Op het terras zijn er in de namiddag optredens van The Melody Makers en Jean Dover & Friends met covers. Voor de kleinsten is er kinderanimatie met Clown Bobo. Om 20 uur volgt een optreden van The Cave, de Oostendse covergroep, die op het terras aan de Korenbloemlaan voor spetterende ambiance zal zorgen. De avond wordt afgesloten met dj Savas.

Eetfestijn

Op zondag 6 augustus staat er een eetfestijn op het programma met een beenhammetje en verse groenten. Inschrijven kan bij Ringo, kostprijs 20 euro. De shownamiddag wordt ingezet om 14 uur met een optreden van Jean, The Stand-up Comedian. Om 16 uur wordt het podium vrijgemaakt voor het wereldvermaarde rock ‘n rollduo (ze kregen een ‘Country Reward’ in de USA) Gino Fox en Heidi.

Ook Will Andis is van de partij. Ambiance is verzekerd, want de covers van André Hazes, Elvis en Eddy Wally zullen weerklinken door de Nieuwe Stad. Het wijkfeest wordt afgesloten met The Melody Makers.

(FRO)