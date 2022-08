Driedaagse Ginstekermis met Guido Belcanto

In het weekend van 9 tot en met 11 september staat het Oostrozebeekse gehucht de Ginste in rep en roer want het is er drie dagen feest. De 43ste editie van Ginstekermis zal dan voor sfeer en ambiance zorgen.

Een versterkt feestcomité heeft alvast gezorgd voor een goedgevuld programma met als blikvanger het optreden van Guido Belcanto op zaterdag 10 september in de Ginste kerk. Ook de kinderen worden niet vergeten op vrijdagnamiddag, er zijn de klassieke spelletjes op zaterdag en op zondag de onvergetelijke rommelmarkt gekoppeld aan de officiële opening van het vernieuwd kerkplein door het gemeentebestuur.

Vol programma

Na twee magere edities door corona wordt het weer vollen bak op de Ginste. Een versterkt bestuur met de nieuwkomers Jonas Bouckuyt, Hans Beils en Veerle Halsberghe beloven een onvergetelijke 43ste editie. Je kan rekenen op klassieke ingrediënten met Ginsterock, de spelletjes met inzet op zaterdagnamiddag en op zondag de grootste rommelmarkt uit de regio. Uitschieter wordt het optreden van Guido Belcanto in de Ginstekerk en niet in de feesttent.

Zoals in het verleden starten de Ginstefeesten op vrijdagnamiddag nadat de bel heeft gerinkeld op de Ginsteschool. Alle kinderen worden verwacht in de Ginstezaal voor een onvergetelijk samenzijn in gezelschap van Heidisco, een kinderfeest dat mag uitlopen tot 17 uur. Op het feest worden de kinderen verwend met gratis ijsjes en bonnetjes voor de kermis.

Vanaf 20 uur gaan de zeilen van de feesttent open voor een wat ouder publiek. Meteen wordt het startschot gegeven voor Ginsterock met om 21 uur een optreden van In your Honor (Foo Fighters tribute band) gevolgd door Band Marginal vanaf 23 uur, om te sluiten met DJ Starfire vanaf 1 uur.

Zaterdag 10 september wordt traditioneel tijd en plaats gemaakt voor foute spelletjes vanaf 13 uur. Groepjes van minimum 6 personen mogen zich onder elkaar meten en strijden voor een gratis barbecue voor tien personen. De spelletjescompetitie gaat door op de site van de Ginstezaal. Tegen 17 uur is de winnaar bekend. De tweede activiteit op zaterdag 10 september wordt het optreden van Guido Belcanto met fullband Broederschap. Voor dit optreden wordt uitgeweken naar de belendende Ginste kerk, waar veel meer ruimte is. De tickets kosten 20 euro en 22 euro de avond zelf. Het optreden start om 20.30 uur en duurt tot 21.45 uur. Nadien gaat het feest verder in de feesttent.

Vernieuwd kerkplein

De eerste activiteit op zondag 11 september is de officiële opening van het vernieuwd kerkplein door het gemeentebestuur gekoppeld aan een receptie, gratis aangeboden door het gemeentebestuur. Ondertussen is de rommelmarkt al vanaf 6 uur in de morgen aan de gang met tussendoor rondgang van de harmonie en prijzenworp i.s.m. Unizo. In de feesttent is er intussen ambiance in gezelschap van The Evergreens vanaf 10.45 uur, de JB Jackson vanaf 13 uur, Chick & the old Pigs vanaf 15.30 uur en als laatste The new seventies band vanaf 18 uur. Wie van al dat kuieren honger heeft gekregen, kan vanaf 12 uur aanschuiven voor een portie van Gino’s beenhesp met frietjes in de Ginstezaal.

Hiervoor reserveer je bij Slagerij Gino op tel. 051/40 09 58. Tickets voor Ginsterock en Guido Belcanto krijg je in café de Grot of op 0485/44 79 97.