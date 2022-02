Drie Zedelgemse onderneemsters organiseren evenement: “Ons eerste Lifestyle Festival wordt een knaller”

Drie Zedelgemse onderneemsters organiseren op donderdag 17 maart het eerste Lifestyle Festival in L’eautus. Het belooft een unieke ervaring te worden voor ladies only. “We waren er al snel uit dat het geen klassieke modeshow mocht worden, wél een fantastische avond.”

Naar aanleiding van het éénjarig bestaan van haar dameskledingzaak Lireina in de Groenestraat in Zedelgem, gaf Lindsay De Groote onlangs een magazine uit. Daarin gaat het niet enkel over Lireina en Lindsay zelf, er worden ook andere Zedelgemse ondernemers voorgesteld in de glossy.

Onder wie Céline Vanstechelman van optiek Eye-C en Evi Debusschere van Tendenza Hairstyle. Samen met beide dames organiseert Lindsay nu op donderdagavond 17 maart een evenement in L’eautus, de nieuwe eventlocatie langs de Loppemsestraat in Zedelgem.

“De samenwerking tussen ons drie is er eigenlijk gekomen na een fotoshoot die Lindsay afgelopen zomer organiseerde voor haar zaak. Daarvoor leende ze brillen uit mijn optiek, terwijl Evi voor de kapsels en de make-up instond. Die fotoshoot vond plaats aan mijn strandcabine en na de shoot genoten we nog wat na met een glas rosé. De klik was er meteen en we begonnen al snel te fantaseren om, na coronatijd, een uniek evenement te organiseren.”

“We waren er al snel uit dat het geen klassieke modeshow mocht worden”, begint Céline. “Het moest wél een fantastische leuke en gezellige avond worden voor ladies only. Behalve de modeshow, krijg je op ons Lifestyle Festival vrijblijvend kleuradvies, make-uptips, kapsel- en briladvies. Je kunt een huidanalyse laten doen en de geheimen van essentiële oliën leren kennen.”

Hapjes en drankjes

Geen gezellige avond zonder hapjes en drankjes natuurlijk. “Uiteraard niet”, lacht Evi. “De culinaire verwennerijen komen van Gastroluxe, slagerij Taverine-Devriendt, Soeplesse, Yelodie en Het Bakpaleis. Olivino verzorgt de wijnproeverij.”

Behalve al deze culinaire partners, zullen nog heel wat Zedelgemse ondernemers vertegenwoordigd zijn op het Lifestyle Festival. “Het enthousiasme om deel te nemen aan ons evenement is groot. Daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn. Omdat we er een unieke avond willen van maken, is het aantal plaatsen beperkt. Dus wie erbij wenst te zijn, kan voor 25 euro zijn plaatsje reserveren bij Lireina, Tendenza en Eye-C. Betalen kan enkel cash”, besluit Lindsay.

(BC)