Drie verenigingen organiseren samen Night of the Proms van Lichtervelde

Rock Piratos, Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan en de Koninklijke Harmonie De Burgersgilde organiseren samen ‘Lighterfield on stage’, een weekend vol Lichtervelds, muzikaal talent. Zes bands werken hieraan mee en de fanfare en de harmonie smelten samen tot één orkest. Een uniek gebeuren met hoofdzakelijk Lichtervelds talent.

“Het idee voor dit concept ontstond bij Sander Haeghebaert,” legt Christa Levecque uit. “Nog voor de coronacrisis. Een soort Night of the Proms in Lichtervelde. Corona zorgde ervoor dat het telkens werd opgeschoven maar nu komt het er eindelijk van. Intussen kreeg Sander ook zijn vader Luc enthousiast mee. Net zoals ‘Los Erpelos’ en ‘Les Arcs’, twee bands die al meer dan 30 jaar niet meer samen hebben opgetreden.”

Twee verschillende voorstellingen

Naast de harmonie en de fanfare staan er zes bands op het podium, elk voor een set van een half uur. Los Erpelos, Les Arcs, Het akoestisch ei, The Lovebirds, De nevenprojecten en The Microwives.

Op vrijdag 28 oktober is er Lighterfield Rocks, waar vijf popgroepen optreden, Los Erpelos treedt die avond niet op. Achteraf is er een afterparty met de dj-set van The Lovebirds. Lighterfield Rocks start op vrijdag 28 oktober om 20 uur in OC De Schouw. Een ticket kost 10 euro en is te verkrijgen bij Café De Piraat, Café De Vier Seizoenen en Cultuurhuis De Keizer. Presentator van dienst is Simon Bruneel.

Op zaterdag 29 oktober om 20 uur in OC De Schouw is er The Night of Lighterfield, waar alle bands optreden samen met fanfare De Zwaan en Harmonie De Burgersgilde. John Miles, The Beatles, Coldplay, Vlaamse medleys en internationale medleys, maar ook eigen nummers passeren de revue. De presentatie wordt verzorgd door Dieter Van Iseghem en Hans Roelens. De muzikale leiding gebeurt door Koen Dewulf en Mieke De Meyer. Tickets kosten 20 euro, online te koop via los.eventgoose.com.

Machtig concept

Matthijs Vanzieleghem van The Lovebirds noemt het een machtig concept, maar ook de andere bands zijn unaniem: het wordt een mooie voorstelling en ze hebben er allemaal ongelofelijk veel zin in. Les Arcs houdt op donderdag 13 oktober een gratis try-out in Cultuurhuis De Keizer om 20 uur. Reserveren mag maar is niet verplicht. Eventueel volgt nog een tweede voorstelling van Night of Lighterfield als er voldoende vraag is naar kaarten. (JW)