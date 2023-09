Drie Tieltse jongerencafés bundelen de krachten voor eerste Student Kick-Off

Drie Tieltse jongerencafés bundelen straks de krachten om het nieuwe schooljaar in stijl in te zetten. De Keet, d’Hespe en Piece Unique organiseren op vrijdag 8 september samen een grote openluchtfuif in het Paterspark.

Het is niet de eerste keer dat de drie jeugdcafés samenwerken. Zo zorgden dezelfde drie cafés – weliswaar toen nog samen met enkele andere gezichten – de voorbije jaren ook al voor pop-up zomerbar De Terrasse op de Markt.

Nu komen ze met een volledig nieuw concept. “Naar analogie met wat er aan het begin van het academiejaar gebeurt in Gent willen we ook in Tielt de start van het schooljaar feestelijk inzetten”, leggen Robbe Dejonckheere (d’Hespe), Laura Perneel (Pièce Unique), Robin Bossuyt (De Keet) en Jeff De Weerdt (De Keet) uit. “We hopen met onze Student Kick-Off een mooie nieuwe traditie te starten in Tielt.”

Paterspark

In eerste instantie werd gedacht aan het Hulstplein als feestlocatie, maar na overleg met het stadsbestuur werd om praktische redenen uiteindelijk voor het Paterspark aan Huis Mulle De Terschueren gekozen. Het trio gaat het park omtoveren tot festivallocatie, waar iedereen tussen 15.30 uur en middernacht welkom is. Er komt een gezamenlijke bar en een podium voor de dj’s. Ook niet-studenten zijn welkom. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop of 12 euro aan de deur. (SV)