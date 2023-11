Drie kandidaten dingen mee voor titel van stadsprins- of prinses van Roeselare

Het carnaval in Roeselare leeft na enkele moeilijke jaren terug helemaal op. Maar liefst drie kandidaten dingen tijdens het eerste weekend van maart mee naar de titel van stadsprins(es). “Daardoor verwachten we ook veel meer volk en plaatsen we een tent aan Trax”, aldus Jan Parmentier”, secretaris van het Rodenbach Carnaval Roeselare. De stoet op zondag start een uur later doordat op diezelfde dag de wielerwedstrijd GP Jean-Pierre Monseré in Roeselare aankomt.

Er waait een nieuwe wind door het Rodenbach Carnaval Roeselare. Met Piet Delrue is er een nieuwe voorzitter. “Het belooft een mooi, uitdagend carnavalsjaar te worden”, begroette Delrue de talrijk opgekomen carnavalisten zaterdagochtend tijdens de opening van het carnavalsseizoen in café ’t Motje. Terwijl er de voorbije jaren geen strijd was voor de titel van stadsprins zijn er nu maar liefst drie kandidaten. Daarbij dit jaar ook twee dames, een uniek moment in de geschiedenis van het carnaval in Roeselare.

Sharon Verbrugghe van carnavalsvereniging De Dolle Dolfijntjes is al sinds haar jeugd een echte carnavaliste. “Ik heb ook mijn man leren kennen via het carnaval en ook ons dochtertje gaat nu al mee. 11 jaar geleden was ik Junior Prinses van West-Vlaanderen en omdat 11 een belangrijk getal is binnen carnavalmiddens vond ik het nu het goede moment om mee te dingen voor de titel van stadsprinses van Roeselare.

Anneke Vanderbruggen (57) werd in 2018 al een stadsprinses. “Ik droom er van om dat nog eens te worden. In 2018 was er geen tegenkandidaat, ik vind het wel leuk dat we nu met drie zijn”, aldus Anneke die aangesloten is bij carnavalsvereniging De Sierbuikjes.

De jongste kandidaat is Jasper ‘Jappe’ Samyn (22). Hij is in Roeselare gekend als medewerker in café ’t Motje. “Ik vind het leuk om telkens die carnavalisten hier over de vloer te krijgen. Op die manier rolde ik ook wat in het wereldje. Nastja werd vorig jaar de jongste stadsprins ooit, ik hoop het als jonge gast even goed te doen”, aldus Jasper.

Unieke familie

Afscheidnemend Nastja Vandekerckhove tekende zaterdagochtend samen met zijn broer en vader present op de opening van het Roeselaarse carnavalsjaar. “Voor ons is dit een erg speciaal jaar. Ik werd nationaal prins, Nastja stadsprins en zijn broer Nigel werd enkele weken geleden nog Junior Prins van West-Vlaanderen. Het doet me wel iets dat ik binnenkort afscheid moet nemen van mijn nationale titel”, aldus een geëmotioneerde vader Bart.

Regenboogprins

Ook dit jaar gaat men tijdens Roeselare Carnaval op zoek naar de Regenboogprins. Met Walter ‘Snoopy’ Mertens is er momenteel nog maar één kandidaat. Inschrijven kan nog tot eind dit jaar. “Ik heb al twee keer gewonnen. Toen kreeg ik de officieuze titel van Regenboogprins, maar doordat de federatie dit jaar de verkiezing van Regenboogprins in Roeselare erkent kan ik nu voor het eerst officieel die titel dragen. Ik hoop eigenlijk wel dat er nog kandidaten bijkomen.”

GP Jean-Pierre Monseré

Het carnavalsweekend gaat door van vrijdag 1 tot en met zondag 3 maart. “Doordat er drie kandidaten zijn, verwachten we dit jaar ook een pak meer volk. De grote zaal van Trax wordt te klein waardoor we beslist hebben om op de site ook een tent te bouwen”, aldus Jan Parmentier, secretaris van het Rodenbach Carnaval in Roeselare.

Daarnaast moeten de organisatoren ook op zondag wat aan hun concept sleutelen. “De jaarlijkse stoet gaat door op de dag dat ook de wielerwedstrijd Jean-Pierre Monseré gereden wordt. Die komt aan in Roeselare. We hebben beslist om onze stoet een uur later te starten. De publiekskaravaan start om 15 uur 33, de eigenlijke stoet om 16 uur 11”, aldus Parmentier.

Het parcours van de stoet ondergaat een lichte wijziging. Er worden shuttlebussen ingezet van op de parking van de Expo Hallen zodat bezoekers aan de carnavalsstoet het stadscentrum op een gemakkelijke en veilige manier kunnen bereiken.