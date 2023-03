Drie jonge Heulenaars starten evenementenorganisatie Oorkruid:“Mikken op intieme concerten”

“Evenementen organiseren op unieke locaties”, dat is wat de drie Heulenaars Yoshi Vandeginste (26), Tom Declerck (28) en Simon Demaître (27) pogen te doen met hun eigen nagelnieuwe organisatie Oorkruid. Op 17 mei staat het het eerste evenement op de agenda. Dan treden Julía en Mama’s Jasje op aan Preetjesmolen in Heule.

Het drietal haalde de mosterd bij het Rivierenhof in Antwerpen. Daar worden al sedert enkele jaren concerten en andere evenementen georganiseerd in een uniek kader. Yoshi, Tom en Simon willen dat unieke concept nu ook, iets kleinschaliger en vooral met een eigen twist, in het Kortrijkse lanceren. “Oorkruid focust op het creëren van unieke momenten in een warme setting. Om daartoe te komen, staan zowel de locatie als de artiest centraal. We opteren telkens voor een locatie met een verhaal, waar je anders niet zo makkelijk komt. In combinatie met twee artiesten die hun muziek in de puurste vorm brengen, ” steekt Yoshi Vandeginste van wal. Waar andere concerten eerder een massa volk willen aantrekken, houdt Oorkruid het liever kleinschalig.

De vriendschap van Yoshi, Simon en Tom gaat al vele jaren terug. Het idee om samen een organisatie uit de grond te stampen spookte al iets meer dan een jaar door de hoofden, maar werd de voorbije maanden pas echt hard gemaakt.

Mysterieuze lancering

“De eerste brainstorm, over een nieuw concept in de regionale eventwereld, dateert ergens van een dik jaar geleden. De jongste maanden werkten we dit intensief uit en zo staan we aan de vooravond van de lancering. We zijn drie geëngageerde Kortrijkzanen, meer bepaald Heulenaars, die moeilijk kunnen stilzitten. We kennen elkaar al meerdere jaren door samen actief te zijn in de organisatie van de Tinekesfeesten”, vertelt Simon.

De lancering van Oorkruid was er één avant la lettre. Het logo werd enkele weken geleden zonder boe of ba via sociale media gelanceerd. Door de Heulenaars zo in het ongewisse te laten creëerde Oorkruid doelbewust meteen buzz op sociale media. Een bewuste keuze zo blijkt.

“We hebben inderdaad gekozen om ons concept geleidelijk aan vrij te geven, om zo de mensen warm en nieuwsgierig te maken. We kregen heel veel positieve reacties, maar ook heel veel mensen die ons de pieren uit de neus haalden”, lacht Tom. Enkele dagen later deed het drietal meteen de volledige plannen met Oorkruid uit de doeken. Ze werden meteen overladen met positieve reacties en succeswensen. “De leukste reacties zijn ongetwijfeld de mensen die spontaan (hun) locaties aangeboden hebben om volgende edities te laten plaatsvinden. Dit geeft voor ons aan dat het concept leeft en ook aanspreekt”, vult hij nog aan.

Op 17 mei mogen Julía en Mama’s Jasje, van de bekende Vlaamse zanger Peter Vanlaet, aan Preetjesmolen meteen de spits afbijten. Vooral die laatste is een ronkende naam in de muziekwereld. Zo maakte hij furore met zijn deelname aan het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’ in 2020. Na 17 mei volgen er nog twee andere evenementen in 2023, van welke de locatie én artiesten nog een goedbewaard geheim blijven. “De kwaliteit gaat absoluut boven de kwantiteit. We starten met drie concerten in 2023, in 2024 willen we naar een event per kwartaal gaan. Uiteraard kunnen we dit opdrijven als we zien dat er meer vraag is”, dixit Yoshi.

We hebben er bewust voor gekozen om ons concept geleidelijk aan vrij te geven

De rode draad doorheen alle concerten wordt intimiteit. Artiesten en publiek moeten echt met elkaar in verbinding staan, eerder dan het zoveelste massa-evenement te worden. “Aangezien een belangrijk onderdeel van ons concept is dat het intieme concerten zijn, niet alleen in de muziek die gebracht wordt, maar ook qua beleving, zullen onze events nooit massa-events worden. Maar het exacte aantal aanwezigen zal altijd afhangen van de capaciteit van de locatie. We willen ons niet vastpinnen op een bepaald aantal aangezien we kwaliteit willen garanderen voor de aanwezige bezoekers”, voegt Simon toe.

Oorkruid Experience

Oorkruid is nog geen paar weken oud, of het krijgt al meteen een eerste spin-off. Zo houdt het drietal ook ‘Oorkruid Experience’ boven de doopvont. Het is een combinatie van een rondleiding op de locatie met extra toelichting over de geschiedenis ervan met een all-informule op vlak van drankjes en hapjes. Dit tijdens de twee uur voorafgaand aan het event (17 tot 19 uur)”, geeft Tom nog mee.

Vanaf maandag 20 maart is het mogelijk tickets te bestellen via de website, die wordt maandag gelanceerd. Op de hoogte blijven van toekomstige optredens en de ticketverkoop? https://www.facebook.com/Oorkruid-100879202940537