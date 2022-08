Drie hoogtepunten tijdens Heemfeesten Chiro Sellewie

De Chiro van Sint-Lodewijk beleeft van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus de jaarlijkse Heemfeesten. De toppers van de driedaagse zijn de Afterwork Summerbar, de Onder-de-blote-hemelfuif en het spelprogramma ‘Sellewie zonder grenzen’.

Chiro Sellewie, een van de dynamische jeugdbewegingen die de gemeente Deerlijk rijk is, bestaat eigenlijk uit twee verschillende groepen: Chiro De Nieuwe Generatie voor de jongens en Chiro Iris voor de meisjes. Die namen worden zelden of nooit gebruikt omdat beide groepen bijna alles gemeenschappelijk hebben: lokalen, materiaal, financiën, leidingskring, bivak, evenementen, enthousiasme… De zondagmiddagwerkingen en de werkingen op kamp zijn niet gemengd.

Chiro Sellewie is al sinds 1973 ondergebracht in ’t Heem in de Pladijsstraat. De gebouwen worden onderhouden door de vzw Raad van Bestuur genaamd.

“Uiteraard zijn bepaalde zaken soms aan vervanging toe”, verduidelijkt Kimberley Vandercruyssen. “En water, en nu zeker elektriciteit en verwarming, kosten handenvol geld. Om dit alles te financieren, staan tal van activiteiten op het jaarprogramma: Heemfeesten, wijnverkoop en sinterklaaskaarting.”

“De Raad van Bestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers die een nauwe band met de Chiro hebben: ouders, oud-leiding, proost… Allemaal vrijwilligers die er behoorlijk wat tijd en energie in steken zodat jeugdig Sint-Lodewijk volop kan spelen in en om ’t Heem. We kunnen beslist nog enkele extra helpers gebruiken. Mensen met een groot Chirohart, teamplayers boordevol enthousiasme die bereid zijn om hun steentje bij te dragen… Creativiteit en handigheid zijn pluspunten. Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden via rvbsellewie@hotmail.com.”

“Tijdens het laatste weekend van de zomervakantie vliegen we er met de raad van bestuur en de leiding van Chiro Sellewie nog eens voluit in. Alles is piekfijn voorbereid zodat het een gigantische feestdriedaagse wordt. We kunnen de centen goed gebruiken. Zoals bij elk evenement wordt de opbrengst gebruikt om de kosten voor het onderhoud en de renovatie van het heem te dragen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat dit een huis en thuis kan blijven voor Chiro Sellewie.”

Bierpong

De Heemfeesten starten op vrijdag 26 augustus om 17 uur met een Afterwork Summerbar. “In een gezellige sfeer klinken we samen op het weekend. Wij zorgen voor verschillende drank- en eetstandjes met voor elk wat wils. Uiteraard zal er weer mogelijkheid zijn om de beentjes los te zwieren op muziek van vroeger tot nu. Het tweede bierpongtornooi begin om 19.30 uur. Bij bierpong moeten de spelers een balletje over tafel gooien om te proberen het in de bekeropstelling van de andere spelers terecht te laten komen.”

“Op zaterdag 27 augustus zijn we al om 13.30 uur van de partij met de organisatie van het achtste Spel Zonder Grenzen. Ook dit jaar zal het plein achter ’t Heem weer vol staan met grote, droge, natte, zachte en harde spelen. We verwachten teams van vier personen. Een topnamiddag vol avontuur en leute is gegarandeerd. Na deze bewogen namiddag kan iedereen weer aansterken met een hapje uit het frietkot. ’s Avonds is de Onder-de-blote-hemelfuif terug van weggeweest. Het wordt een zwoele zomernacht op de beats van dj Mingo 3.0, Benny-J, Employerz en TwoFold. Op zondagmiddag 28 augustus kan je na het aperitief aanschuiven voor ons overheerlijke barbecuefestijn.”

De deelname – barbecue en koffie met taart inbegrepen – bedraagt 18 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen 12 euro.