Drie dagen (mei)feesten geblazen op de Kappaert: “Eindelijk hebben we weer volwaardig programma”

Na drie coronajaren is het Feestcomitee Kappaert trots opnieuw te kunnen uitpakken met volwaardige Meifeesten. Dit weekend kan jong en oud opnieuw drie dagen genieten van een goedgevuld programma.

Het Feestcomité Kappaert draaide de afgelopen maanden op volle toeren om opnieuw uit te pakken met een volwaardige editie van de Meifeesten. “Het doet inderdaad deugd dat we na twee jaren niets te kunnen organiseren, en vorig jaar een light-editie met vooral buitenactiviteiten, nu weer een echt feestprogramma kunnen aanbieden”, zegt voorzitter Filip Planckaert. “Velen dachten dat de Meifeesten een stille dood gestorven waren, maar zie, we staan er weer zoals vroeger. De afgelopen jaren zijn we er zelfs in geslaagd enkele jonge krachten te vinden die ons bestuur versterken, waardoor we de toekomst rooskleurig tegemoet kijken.” Volgens de voorzitter hebben de Meifeesten echt wel een bestaansreden. “Onze Meifeesten zijn een sociaal gebeuren, ze brengen mensen samen en zorgen voor samenhang in de wijk. Iedereen zal wel in ons goedgevuld programma een activiteit naar zijn of haar gading vinden en we zorgen er ook voor, dankzij onze vele sponsors, dat alles betaalbaar blijft.”

Les Folles De Gand

De feesten beginnen deze namiddag met het seniorenfeest, met optreden van accordeonist Jean-Pierre Verschueren. Vanaf de middag tot 20 uur is er braderie en brocantemarkt en om 19.30 uur start de tiende editie van Rock Kappaert. Morgen, zaterdag, is er om 15 uur de wielerwedstrijd voor junioren BWB en kan er in oc Kappaert gezellig gekeuveld worden in het Kaffee Kappaert. Om 20 uur start de travestieshow Les Folles De Gand. “Het is de elfde en wellicht laatste keer dat ze op ons podium staan. Volgend jaar vieren we het 50-jarig bestaan van de Meifeesten en willen we met iets nieuws uitpakken. Een unieke kans dus voor wie de travestietenshow nog eens dichtbij wil zien”, aldus Filip Planckaert. Op zondag 7 mei begint men om 10.30 uur met een aperitiefconcert waarop ook de huwelijksjubilarissen, de 50-jarigen en verdienstelijke personen van de wijk gehuldigd zullen worden. Over de middag is er het Kappaertmenu, waarvoor de inschrijvingen al zijn afgesloten. In de namiddag is er kindergrime en organiseert men voor het eerst een kinderdisco voor kinderen van 3 tot 12 jaar. “Dit doen we in een speciaal voor hen ingerichte ruimte onder toezicht van begeleiders, zodat de ouders op hun gemak een glaasje kunnen drinken in de feestzaal. Het zal echt wel speciaal zijn.” Twee getalenteerde Zwevegemse muzikanten, Patrick Vermaerken en Jan Meersman, vormen sinds kort het duo Back To Past en brengen er vanaf 18 uur hun tweede optreden. Zij brengen muziek uit de jaren ‘70 en ‘80. (GJZ)