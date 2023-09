Drie dagen lang kermis in Roksem

Van vrijdag 29 september tot zondag 1 oktober viert de laatste deelgemeente van Oudenburg de jaarlijkse kermis. Voorzitter van het feestcomité Hubert De Gryse heeft samen met zijn bestuur weer een rijkgevuld programma samengestoken met plezier voor elke leeftijd.

Kermis Roksem gaat op vrijdag 29 september vanaf 19 uur van start met een kaartavond. “Het wordt een mayonaisekaarting manillen. Een kaart kost 1,50 euro. We hebben er al 300 verkocht, maar uiteraard komt niet iedereen kaarten. Veel mensen dragen zo hun steentje bij om de kermis verder mogelijk te maken”, zegt Hubert De Gryse, voorzitter van Feestcomité Roksem.

Op zaterdag 30 september is er het jaarlijkse souper met aperitief Hubertje, beenham met frietjes en groenten en als dessert een ijsje. Daarna kan je de beentjes losgooien op de tonen van Slippery People, een covergroep uit het Meetjesland.

“Wie inschrijft voor het souper, kan gratis genieten van de muziek. Het is niet de bedoeling dat je alleen voor het optreden komt. We bieden een totaalpakket aan tegen de prijs van 30 euro. Inschrijven kan via 0477 90 68 74”, meldt Hubert De Gryse.

Zondag familiedag

Zondag 1 oktober is een familiedag met plezier voor groot en klein. Op de speelplaats van basisschool De Tandem kan je dan vanaf 11 uur terecht voor een drankje en een hapje. De kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel of allerlei speelgoed ontdekken in de Farmcar. Elk kind krijgt bovendien een ijsje en geschenkje en juf Jasmijn treedt op met haar groep Jacky X.