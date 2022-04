Drie dagen feest met Fiesta Europa op het Hazegras in Oostende

Info: Fiesta Europa loopt tot en met maandag 18 april, elke dag van 11 tot 21u. Er zijn een 25-tal verschillende standen en er zijn elke dag muzikale optredens voorzien, in de namiddag of in de vooravond, van 18 tot 21u. Er is ook kinderanimatie tijdens de openingsuren, met kinderspelen, knutselen en grime.

Tijdens het weekend is er doorlopende rommelmarkt in een reuze tent, in een organisatie van Wijkwerking Hazegras. Op zaterdag is er een optreden van De Cover Tunes, op zondag van Kiara & Peter en van De Monroetjes, op maandag van Stoffel. Paashaas Luc Evans zorgt voor de kinderanimatie.