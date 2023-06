Drie dagen bruisende Batjes in Ledegem

Volgend weekend zijn er opnieuw Batjes in Ledegem. En die leven, merkt men ook bij de lokale Unizo-afdeling, nog meer dan vorig jaar. “Onze plaatselijke ondernemers pakken dit jaar uit met enkele heel leuke initiatieven”, zegt voorzitter Corneel Schepens.

De Ledegemse Batjes bieden dit jaar drie dagen vol activiteiten. Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag plannen verschillende handels- en horecazaken in het centrum van Ledegem een evenement om hun zaak in de kijker te zetten.

“Je merkt dat de Batjes wel leven. In vergelijking met vorig jaar zijn er nog iets meer evenementen”, zegt Corneel Schepens, voorzitter van Unizo Ledegem. Bij die evenementen zitten enkele erg opmerkelijke. Zo is het uitkijken naar het kampioenschap eierwerpen op zondagmiddag. Het evenement vindt plaats nabij het Mexicaanse restaurant Lupis.

Op vrijdag 9 juni wordt het Batjesweekend mee op gang getrapt door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ledegem. Zij opent in De Poorte haar Pop-up Pianobar. Voor foute muziek moet je op vrijdagavond in de Bie Kasse zijn.

“En ook dit jaar kunnen we weer volop rekenen op de radiomakers van Radio Scorpio. Zij zorgen voor muziek in de centrumstraten en zijn ook tijdens het batjesweekend te beluisteren via de frequentie FM 92.20”, aldus Corneel.

Festival

Batjeszaterdag wordt de eerste van twee drukke dagen. Wie een hongertje heeft, kan terecht bij een van de deelnemende horecazaken, maar ook bij Reisbureau Sint-Pieterscars kun je smullen van lekkers: Gezinssport Ledegem pakt er ‘s middags uit met een pannenkoekenfestijn, en ‘s avonds kun je er genieten van een tapasplankje.

Hoogtepunt op zaterdag is het Batjesfestival van jeugdhuis Den Traveir. Vanaf 14 uur staan er tal van optredens op het programma. ‘t Kaffeeet zorgt op het festival voor de pizza’s.

Wie graag van een lekker glaasje wijn nipt, kan zowel op zaterdag als op zondag bij het Davidsfonds terecht. Dat organiseert in het Peereboomhuis twee dagen lang zijn wijnterras. Dit jaar is het thema Zuid-Afrika.

Vaderdagaperitief

Op zondag is het onder andere uitkijken naar het kampioenschap eierwerpen, maar ook de vaders worden op Vaderdag niet vergeten. Beweging. Net Ledegem zet hen tijdens een vaderdagaperitief in de vrije basisschool De Peereboom extra in de kijker.

Ook Fotoclub Ledegem is op zondag van de partij. De fotoliefhebbers brengen zowel op zaterdag als op zondag een tentoonstelling in De Kring. De Sint-Joris-Schutters zetten op zondag hun bezigheden in de kijker met een initiatie boogschieten.

“En natuurlijk mogen we de acties van de handelaars zelf niet vergeten. Velen onder hen pakken tijdens het batjesweekend flink uit”, aldus Corneel.

(BF/foto JS)