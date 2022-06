Drie dagen Bezemrock om en bij De Leege Platse

De 15de editie van Bezemrock wordt een eenmalige driedaagse. Dit jaar heeft het muziekfestival plaats op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 augustus.

Vzw Den Bezem werd opgericht in 2006 en het eerste festival vond plaats op 11 augustus 2007. Toen was het een concert van één dag. “We gingen toen nog allemaal op Chirokamp en hadden slechts twee weken de tijd om alles in orde te brengen”, zegt Koen Meersseman. “De festiviteiten vonden toen plaats tussen de inmiddels verdwenen zaal Open Deur en de kerk. Toen waren er 300 bezoekers.”

Het festival evolueerde in de loop der jaren tot een meerdaagse. Alles heeft nu plaats om en bij De Leege Platse en in 2019 mochten de organisatoren 2.500 bezoekers ontvangen. De ploeg die van Bezemrock een succes maakt, bestaat uit: Dries Opsomer, Hervé Delrue, Frederik De Huyvetter, Wouter Thorrez, Wim Debuf, Cedric Denys, Koen Ugille, Koen Meersseman, Berdien Cloet, Mike Gryson, Annelies Paepe, Ward Houdendycke en Ruben Boudry.

“Het festival zet traditiegetrouw in met een dansavond op vrijdag 12 augustus met onder andere dj Pat Krimson, Jan Vervloet, dj F.R.A.N.K., Mona Lee en Dennis Cartier die langskomen. Op zaterdag zetten we in op een avond vol rock, pop en covers”, vertelt programmator Frederik De Huyvetter. “Op zaterdag komen The Definitivos, Pablo Honey, Edward en The RG’s langs. We sluiten af met een top coverband The Juliets.” Tickets zijn per dag te koop en kosten naar aanleiding van de 15de editie 15 euro per dag. Een combi is 25 euro.

Randanimatie

“Op zondag 14 augustus organiseren we opnieuw samen met de gemeente Zonnebeke het kinderfestival met gratis optredens tussen 13.30 uur en 17 uur. Daarnaast voorzien we heel wat randanimatie, zoals clowns, springkastelen, grime, knutselstanden, gekke kapsels enz. Net zoals bij de vorige edities kan je opnieuw door het inkleuren van onze Bezemrocktekening/affiche een mooie prijs winnen”, geeft de verantwoordelijke voor kidsfestival Dries Opsomer mee.

Nu het opnieuw kan, contacteerden we enkele foorkramen

“Nieuw dit jaar is dat we na het kinderfestival verdergaan”, vertelt voorzitter Koen Ugille. “We organiseren een Vlaamse avond die gratis toegankelijk is en sluiten rond middernacht af. Niemand minder dan Nina Butera, Michael Lanzo en als headliner Gene Thomas komen langs. Final Feed komt de avond van het feestweekend afsluiten.”

“Op 15 augustus is er nog een wielerwedstrijd in Beselare. Het is al een tijdje geleden dat er kermis werd georganiseerd in het dorp en nu het opnieuw kan, hebben we enkele kermiskramen kunnen contacteren die tijdens het weekend naast het festivalterrein zullen staan. De kermiskramen zullen tot en met maandag 15 augustus blijven staan. Op deze manier proberen we van ons verjaardagsweekend een heus verjaardagsfeestje te maken voor jong en oud”, besluit Koen Meersseman. (NV)

Tickets voor Bezemrock kunnen aangekocht worden via www.bezemrock.be.