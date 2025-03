Dreef-festival maakt comeback: “De goesting om zelf iets op poten te zetten tijdens de feesten is groot”

Dreef is terug van weggeweest. Thomas Vandenhouweele, Tim Boone, Frederik Desmedt, Gerold Van Thieghem en Jan Vanderschaeve pikken de draad weer op en zullen op 4, 5 en 6 juli opnieuw jong en oud verwelkomen in de Patersdreef.

Het vijftal liet eind 2023 verstaan dat de organisatie steeds tijdrovender werd en moeilijk te combineren viel met het gezinsleven, waarop de organisatie achter het inmiddels ter ziele gegane Melkrock in 2024 de fakkel over nam. “De pauze was destijds vooral een logistieke keuze”, legt Tim Boone uit. “Een terugkeer hebben we eigenlijk nooit uitgesloten, al hebben we als het ware wat tijd genomen om te herbronnen.” Bij de aankondiging van het einde van Dreef eind 2023 zei Tim al dat het heel vreemd zou voelen om voor het eerst in minstens vijftien jaar louter als bezoeker rond te lopen op de Tieltse Feesten. En dat gevoel bleek een pak sterker dan het vijftal zelf had verwacht.

Andere kant

“Eerlijk gezegd liepen we een beetje verloren vorige zomer”, geeft hij toe. “Het waren voor alle duidelijkheid fantastische Feesten en hetgeen vzw Heelal gedaan heeft in de Patersdreef was erg tof, maar voor ons was het hetzelfde niet. We hebben eens geproefd van de andere kant, maar alle vijf beseften we dat we liever achter de toog staan dan ervoor. Zelfs mijn dochter vond het raar dat het ‘ons’ festival niet was. De goesting om zelf iets op poten te zetten tijdens de feesten is met andere woorden nog steeds groot.”

Thomas Vandenhouweele bevestigt dat. “De pauze gaf ons wel wat rust, maar voor ons zijn de Feesten al vele jaren iets waar we naartoe leven. Het begon destijds bij De Keet en met uitzondering van de coronajaren hebben wij altijd wel iets op poten gezet dat weekend. Er kruipt inderdaad tijd in, maar we halen er ook veel voldoening uit. In oktober al hebben we de knoop doorgehakt en besloten we voluit te gaan voor een zesde editie van Dreef. We kunnen opnieuw rekenen op de steun van de stad Tielt en we hebben een heel mooi programma in petto. We gaan voor mooie mix van nieuwe lokale bands en bands met wat meer kilometers op de teller.”

Thomas geeft nog mee dat Dreef dit jaar uitzonderlijk best een grote naam als main act wist te strikken, al zullen de namen pas later bekend gemaakt worden. (SV)