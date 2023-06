Dranouter Muziekcentrum stelt najaarsprogramma voor

Dranouter Muziekcentrum maakte het najaarsprogramma bekend. “Dit najaar verwelkomen we zowel nationale als internationale toppers én ontdekkingen van formaat. Een magische mix tussen global beats, intieme trad, melancholische pop, a cappella-arrangementen en zo veel meer”, klinkt het.

Op 15 en 22 september komen twee Zweedse bands met Kongero en Symbio. Op 23 september volgt met ERNST een foyerconcert. Jaouad Alloul komt op 28 september voor een try-out. Twee dagen later is Léan aan de beurt. In oktober zijn de Canadees Matt Anderson (6 oktober), momoyo (14 oktober), de Amerikaan Jim White (22 oktober) aan de beurt.

Blowzabella

Op 27, 28 en 29 oktober is er Blowzabella Weekend. Het legendarische Blowzabella organiseert sinds 1984 organiseren ze op regelmatige basis workshop en bal festivals in de UK als in Europa. Deze festivals zijn telkens een creatieve smeltkroes van masterclasses, initiaties als bals en concerten.

Nog meer namen op komst

In november en december staan nog volgende artiesten gepland: Ansatz Der Maschine (4 november), de Israëlisch)Iraanse artieste Liraz + afterparty met Morocho Loco (10 november), het Franse Erwan Menguy Quartet en Andries Boone (17 november), het Britse The Shackleton Trio (24 november), Bal Experience en Aghoea (2 december), The Coo (3 december), The Chai Connection (8 december) en tot slot Isbells (16 december).

En dat is nog niet alles. “Er komen nog grote namen aan die we nog heel eventjes geheim houden. Stay tuned! Ondertussen zijn de tickets voor het programma al te vinden op onze site”, meldt het muziekcentrum nog.