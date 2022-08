Dranouter is er klaar voor: “Het wordt hier een echt zottenkot”

Het festivalterrein van Festival Dranouter ziet er dit jaar wat anders uit.

Zo is er de nieuwe mainstage Chateau met verharde vloer, een vernieuwde feestzone vlakbij de Camping Zone met de Palace, de nieuwe tent Cirque met verharde vloer en extra terrassen met zitmeubilair dankzij themabars. Aan die themabars werd hard gewerkt door lokale schrijnwerkers. “De aankleding gebeurt met houten paletten en dat is niet alleen stevig maar ook duurzaam. Elk jaar gebruiken we dezelfde materialen,” zeggen Celestin Desmadryl en Jurn Sucaet.

Beiden zijn deze week begonnen aan de afwerking van de stellingen waar de diverse sponsors uitpakken met themabars. “Het wordt hier naar wij vermoeden letterlijk een zottenkot,” vertellen de schrijnwerkers die er dit weekend niet kunnen bij zijn maar dan nu de unieke sfeer van Dranouter opsnuiven op de werkvloer. Naast de diverse themabars is de Chateau dit jaar de blikvanger, het alternatief voor de Kayam-tent die ruim 20 jaar lang de referentie was voor Dranouterse festivalbezoeker.

“De Brexit maakte het moeilijker dan ooit om alle materialen op het vasteland te krijgen. Werkvergunningen regelen voor de Britse crew was ook niet evident. Uiteindelijk vonden we in Duitsland een degelijk alternatief. De Chateau wordt een ruime grote witte spantent met comfortvloer over de volledige oppervlakte. Deze tent biedt evenveel plaats als de Kayam, maar met nog meer comfort voor de bezoekers door z’n kamerbrede vloer,” zegt Bavo Vanden Broeck.

Wie alsnog tickets wil zal zich moeten reppen. Voor de topavond van zaterdag bijvoorbeeld met het Beste Van ‘t Westen (Flip Kowlier, Wannes Cappelle, Brihang, Wim Willaert en Wim Opbrouck van De Dolfijntjes) zijn er amper nog een tweehonderdtal kaarten beschikbaar.