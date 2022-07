Dranouter directeur Bavo Van den Broeck: “Voor mij zijn de concerten uit de beginjaren memorabel”

Op 5, 6 en 7 augustus staat Festival Dranouter weer op het programma. De komende vier weken blikken we vooruit met vier belangrijke schakels van het festival. Vandaag aflevering 3: directeur Bavo Van den Broeck (48).

Herinner je jouw eerste festival nog?

“Op mijn eerste Dranouter Festival was ik een jaar of 15, 16. Dat is dus een hele periode terug in de tijd. Dranouter was toen een heel ander festival dan nu, zelfs op een andere locatie. Toch blijft de sfeer over al die jaren heen gelijk.”

“Die gemoedelijke sfeer, vele ontmoetingen, de campingambiance, muzikale ontdekkingen… blijven allemaal in mijn herinneringen bestaan. De concerten uit de beginjaren zijn voor mij echt memorabel. Alle bewoners moesten toen nog in de grote concerttent zitten. Je moet je dat eens voorstellen: 10.000 man op de grond, met volledige focus op het concert.”

“Je ging ook niet midden in een liedje opeens weg. De beleving was toen nog intenser. Zeker bij soloartiesten met gitaar, zoals Michael Schack. Die kreeg heel de tent stil.”

Welk Dranouter-moment zal je nooit vergeten?

“Elk jaar kent natuurlijk enkele hoogtepunten. Toch springt er bij mij een persoonlijk moment bovenuit. Toen ik hier als vaste medewerker begon, was de cd-speler in opmars. We hadden er ook eentje op het bureau en we namen toen allemaal af en toe een album mee. Ik was al van kinds af fan van Doe Maar, een Nederlandse groep en nam zijn cd mee naar het werk.”

“Ik dacht dat ik hen nooit live zou zien, want op dat moment gaven ze geen optredens meer, maar toen ze hun comeback maakten, kon ik hen boeken voor het festival! Doe Maar was niet het allerbeste concert hier ooit, maar heeft bij mij toch een speciaal plekje door de persoonlijke nostalgie. Een ander fantastisch festivalsouvenir is mijn vrouw! Ik heb haar hier leren kennen, natuurlijk ook een iconisch moment in mijn eigen leven.”

Wat maakt Dranouter voor jou uniek?

“Om dat te weten te komen, moet je natuurlijk eens afkomen! (lacht) Dranouter is simpelweg niet één ding. Het is een muzikale vakantie, in de mooiste, landelijke regio van het land met fantastische uitzichten. De sfeer is altijd heel gemoedelijk en trekt een divers publiek aan.”

“Die diversiteit is ook in de muziek aanwezig. En natuurlijk ook de kwaliteit van de catering niet vergeten! Wij hebben hier ook veel aandacht voor animatie en sfeerbeleving. Dranouter Festival is dus op vele vlakken uniek!”

Kijk je uit naar deze editie?

“Natuurlijk! Na twee jaar nog eens de volle beleving met een maximaal concertaanbod. Als festivalorganisator hadden we de vorige edities te weinig ademruimte voor ons artistieke verhaal. Ook het grote familiefeest vol vrijwilligers viel weg.”

“Ik verwacht dus dat de meezingmomenten deze editie nog voor een grotere extase, voor nog meer kippenvel zal zorgen. Ik kijk zelf ook uit naar de muziek, want we hebben een focus op Schotse artiesten gelegd. Acht topbands zakken naar de Westhoek af, zoals Talisk.”

Heb je nog een ultieme festivaltip?

“Een open mindset kan je als bezoeker echt verrassen op verschillende fronten. Zo leer je ook nieuwe mensen kennen en kunnen verrijkende gesprekken ontstaan.”

