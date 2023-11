Dr. Luc Gheysens bedenkt Kuurns Magisch Vierkant voor 900 jaar Kuurne: “Geweldig wiskundig experiment”

Dr. Luc Gheysens (71) is een gepensioneerde wiskundeleraar. Maar zijn passie voor getallen en wiskunde is er nog altijd, zelfs na zijn pensionering. In het kader van 900 jaar Kuurne heeft hij een Magisch Vierkant bedacht. Dit vierkant heeft de eigenschap dat de som van de vier getallen in elke horizontale rij, verticale kolom en beide diagonalen altijd gelijk is aan 77. Daarnaast zijn er ook nog tal van andere combinaties mogelijk binnen het vierkant die als som 77 hebben.

Dr. Luc Gheysens heeft veertig jaar geleden zijn doctoraat behaald in de meetkunde aan de universiteit van Leuven. In tegenstelling tot velen die wiskunde tijdens hun schooltijd links laten liggen, heeft hij er zijn passie van gemaakt. Twee jaar geleden lanceerde hij samen met Ir. Jos Heynderickx de hobbywebsite ‘101 getallen’. Nu, ter gelegenheid van het 900-jarige bestaan van Kuurne, heeft de gepensioneerde wiskundeleraar het Kuurns Magisch Vierkant bedacht. Hij is gefascineerd door de Griekse wiskundige Pythagoras, vooral bekend vanwege zijn stelling die ook wel ‘het ezelsbruggetje’ wordt genoemd. Dr. Luc Gheysens heeft zelfs de stelling van Pythagoras opnieuw bewezen vijftien jaar geleden. Pythagoras beweerde ook dat elke naam verbonden is met een getal. Toen Dr. Luc Gheysens deze stelling toepaste op de naam van de burgemeester en de nieuwe directeur van de twee gemeentescholen, ontdekte hij tot zijn verbazing dat de namen Francis (Benoit) en Philip (Vertriest) beide een som van 70 opleverden. Door de cijfers van 70 op te tellen, kwam hij uit op 7 + 0 = 7. Hetzelfde gold voor de namen Pienter, die een som van 6 oplevert, en Wijzer, die een som van 1 heeft.

900 jaar Kuurne

“Dit prikkelde mij en zorgde er tevens voor dat ik ging nadenken hoe ik deze ontdekking kon gaan gebruiken in het kader van 900 jaar Kuurne”, vertelt Dr. Luc Gheysens.

“Dit bracht mij bij het Magisch Vierkant dat ooit zijn oorsprong vond in China en in feite de voorloper is van de sudoku zoals we deze nu kennen. Ik besloot om het 1123, dat het jaar is waarin Kuurne voor het eerst werd vermeld als ‘villa de Curnes’, in het groen in de bovenste rij te plaatsen. Dit was een directe verwijzing naar de geschiedenis van Kuurne. Daarnaast heb ik het huidige jaartal 2023 in het rood vermeld, wat een verwijzing is naar het 900-jarige bestaan van Kuurne. Het is interessant om op te merken dat de som van de cijfers in zowel 1123 als 2023 gelijk is aan 7, waardoor het getal 77 opnieuw in de bovenste rij te vinden is. Bovendien is de som van de getallen in alle gele vakjes gelijk aan 141, wat een verwijzing is naar mijn eigen leeftijd tijdens dit feestjaar, namelijk 71.”

Wiskundige concepten

Dr. Luc Gheysens heeft zijn hele leven gewijd aan wiskunde en meetkunde. Hij is al 20 jaar jurylid van de wiskundeolympiade, die 40 jaar geleden werd opgericht en jaarlijks 10.000 deelnemers in Vlaanderen weet te enthousiasmeren. Als jurylid is hij verantwoordelijk voor het opstellen van de wiskundige vragen. Daarnaast is Luc al negen jaar actief betrokken bij het opstellen van de vragen voor het wiskundige gedeelte van het artsenexamen.

Hij is zelf oud-leerling van het Sint-Jozefinstituut in Kortrijk, waar hij ook jarenlang les heeft gegeven. Alhoewel wiskunde meestal niet het favoriete vak is van leerlingen, slaagde hij er altijd in om de leerstof op een boeiende manier over te brengen. “Wiskunde en meetkunde spelen een belangrijke rol in mijn leven”, gaat Dr. Luc Gheysens voort. “Ik vind het fascinerend om te experimenteren met wiskundige concepten en geometrische vormen. Het bedenken van het Magisch Vierkant in het kader van 900 jaar Kuurne was dan ook een geweldige ervaring voor mij waar ik enorm heb van genoten.”

Drie exemplaren

Het Magisch Vierkant dat door Luc werd bedacht, werd ondertussen door de firma Sign Tec op drie exemplaren afgedrukt op een plexiplaat van 30 centimeter bij 30 centimeter, wat opnieuw resulteert in een totaaloppervlakte van 900 vierkante centimeter. Deze exemplaren zijn vervolgens overhandigd aan de scholen Pienter en Wijzer, evenals aan burgemeester Francis Benoit, die zijn exemplaar nu in zijn kantoor heeft staan.

“Ik hoop stiekem dat mijn Magisch Vierkant een prominente plaats krijgt in het centrum van Kuurne, zodat alle inwoners ervan kunnen genieten. Het zou geweldig zijn als het een blijvende herinnering wordt aan het 900-jarige bestaan van Kuurne”, besluit Dr. Luc Gheysens. (BRU)

Wie meer te weten wil komen over het werk en de passie van Dr. Luc Gheysens voor wiskunde, kan een bezoek brengen aan zijn website ‘101 Tovergetallen’. Je kunt deze website vinden op www.101.jouwweb.be.