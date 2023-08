d’Oude Steenbakkerij wordt een avondje danstempel

Op vrijdag 8 september krijgt d’Oude Steenbakkerij even een nieuwe functie. Dan vindt daar de eerste editie van Niemandsland plaats, waarvoor de organisatoren een “unieke ervaring” beloven.

Het voormalig ateliergebouw van de steenbakkerij in de Koolhofstraat wordt op vrijdag 8 september ingepalmd door een handvol house- en disco-deejays, omgeven door hoogstaande licht- en geluidssystemen en een passend decor.

Gedeelde passie

“Met deze unieke setting willen we onze bezoekers een betoverende ervaring bezorgen”, zeggen organisatoren Pepijn De Clerck (20) en Beau Vanhollebeke (27).

Pepijn is deejay en staat zelf op de affiche met ‘Het Kollektief’, zijn eigen muzikaal podcastplatform. Beau is dan weer afgestudeerd als event- en projectmanager en organiseerde eerder al Sushi Sunday in Flanders Expo in Gent. Met hun gedeelde passie voor muziek en organiseren slaan zij nu dus de handen ineen voor Niemandsland.

“Door het historisch karakter van het pand en de industriële look van de site, wisten we meteen dat dit de uitgelezen locatie is voor ons concept. De mysterieuze naam Niemandsland past daarbij, want we willen de bezoeker het gevoel geven dat hij even kan ontsnappen uit de realiteit en volledig zichzelf kan zijn. Hier zal niemand, maar tegelijk iedereen zich thuis voelen. Feestgangers van alle leeftijden en achtergronden zijn welkom.”

Voor de eerste editie mikken de jonge organisatoren op zo’n driehonderd bezoekers. “We kijken alvast verder en zien nu al groeimogelijkheden voor eventuele volgende edities”, klinkt het nog.

Tickets voor Niemandsland kosten 14 euro in voorverkoop en zijn te koop via www.tiqs.com/niemandsland.