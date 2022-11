Doskom en cultuurdienst met optreden in De Bunder: Jarige Dolfijntjes op affiche

Om de clubkast te spijzen gaat volleybalclub Doskom Moorslede ook dit jaar, naast het sportieve luik, ook de culturele toer op. Samen met de gemeentelijke cultuurdienst organiseert de vereniging op vrijdag 16 december een optreden van De Dolfijntjes. De groep viert dit jaar haar dertigste verjaardag.

Volleybalclub Doskom Moorslede toont al jarenlang dat de vereniging meer is dan een sportclub alleen. De volleyballers en bestuursleden pakken ieder jaar in GC De Bunder met een cultuuroptreden uit.

“Door de coronacrisis konden we dat spijtig genoeg niet doen, maar nu hopen we toch een mooi vervolg te breiden aan een jarenlange traditie”, aldus bestuurslid Danny Geleyn. In het verleden passeerden er al grote namen de revue. Zo kwamen Guido Belcanto, The Flying Pickets, Guga Baùl, De Romeo’s, Mama’s Jasje en Raymond van het Groenewoud naar Moorslede. “Ook dit jaar wisten we in samenwerking met de cultuurdienst van de gemeente een leuke naam te strikken.”

We proberen er alles aan te doen om onze lidgelden niet te moeten verhogen

Op vrijdag 16 december komen De Dolfijntjes, de groep rond Wim Opbrouck, naar GC De Bunder. De groep viert dit jaar hun dertigste verjaardag met een reeks concerten en een nieuw album. Loeke Vanhouttegem zorgt voor een opwarmer, daarna geven De Dolfijntjes het beste van zichzelf. Kaarten voor het optreden zijn verkrijgbaar via de cultuurdienst of via de spelers en het bestuur van Doskom. De organisatoren bieden ook een vip-formule aan.

Op volle toeren

Ondertussen draait de werking van Doskom, na een moeilijke coronaperiode, opnieuw op volle toeren. “We hebben twee seniorenploegen, een in eerste en een in derde provinciale. Daarnaast hebben we ook drie jeugdploegen”, aldus Danny.

“We merken een opflakkering bij de jeugd en hebben ook een samenwerking met de club uit Langemark.” Maar net zoals ook veel andere clubs houdt ook Doskom rekening met deze rare en dure tijden. “We proberen er alles aan te doen om onze lidgelden niet te moeten verhogen. We hopen dan ook dat ons optreden een schot in de roos wordt. In januari pakken we dan uit met een kaas- en wijnavond.”