Dorpsfeesten worden opnieuw een bonte driedaagse

Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 september is het voor drie dagen feest in Koolskamp. Dan zijn er de dorpsfeesten. De organisatoren onder voorzitterschap van Jan D’haene sleutelden aan het programma met een eetfestijn als ‘terugkerende nieuwkomer’. Maar ook de zondag voor de kermis, 3 september, is er een nieuwigheid na de eucharistieviering. In samenwerking met de Landelijke Gilde en de KLJ is er een tractorwijding.

Op vrijdagavond 8 september openen ze de eigenlijke weekendactiviteiten ter gelegenheid van Koolskamp Kermis. Dan is er om 20 uur de vierde editie van de Dorpsquiz in het Zonneke. Teams van twee tot vier personen kunnen inschrijven. Er zijn maximaal dertig teams toegelaten. Deelnemen kost twintig euro per team. Inschrijven kan op de website www.Dorpsfeesten.koolskamp.

Op zaterdag is er aan Café Den Uil het derde outdoor dartstornooi. “Een verhuizing van zondag naar zaterdag en de nieuwe locatie is dorpscafé Den Uil. Op zondag hebben we immers al onze medewerkers nodig voor de groeiende rommelmarkt. Voor het dartstornooi kunnen er 32 deelnemers inschrijven op onze website”, zegt Jan D’haene. Ze beginnen eraan om 14 uur.

Eetfestijn

Op zaterdagavond om 19 uur nemen ze de draad weer op met een kermissouper in het Zonneke. Er is keuze tussen stoofvlees en vol-au-vent. Deelnemen kost twintig euro en je krijgt er ook nog een aperitief bij. Kinderen tot 12 jaar kunnen aanschuiven voor 14 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de medeorganiserende Harmonie Sint-Cecilia.

De zondagse rommelmarkt is de trekpleister en het hoogtepunt van de dorpsfeesten. Kuieren in de Ardooisestraat tot aan de Spinnepijpe kan tussen de 400 standjes vanaf 6 uur. Dat gebeurt in een feestelijke omgeving met tal van attracties. Late beslissers die van hun voor sommigen ‘gouden rommel’ af willen kunnen nog terecht op de website voor inschrijving. Een stand van vijf meter kost vijf euro. Rommelmarkt@dorpsfeesten.be is het inschrijvingsadres. (Jan Maeseele)