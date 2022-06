Domein ’t Chringhene omgetoverd tot Camping Municipal: Kamperen in Franse sferen

Na de laatste editie in 2018 gooit Camping Municipal opnieuw zijn deuren open. Op zaterdag 25 juni wordt ’t Chringhene omgetoverd tot een gezellige pop-up camping. Het ideale moment om de vakantie in te zetten en om de tent of de camper van onder het stof te halen.

De organisatie is opnieuw in handen van De Vlaamse Kultuurvereniging Gits. De scouts van Gits baten de bar uit. “Net als de voorbije edities is er heel wat te beleven op het domein. Naast het klungelen met de tentenstokken, kan je bijvoorbeeld proeven van het katapultschieten. Hiervoor halen we de club van Taylor Plysier naar de camping. Taylor schitterde een tweetal jaar geleden in de finale van het tv-programma Belgium’s Got Talent. Onder begeleiding van een aantal van hun kampioenen kan er in hun mobiele katapultkooi veilig geschoten worden. Het loslopend wild is gewaarschuwd”, grapt Patrick Vandevyvere van de Vlaamse Kultuurvereniging.

De eerste editie van Camping Municipal dateert van 2016, waarbij enkele enthousiastelingen het idee hadden om een pop-up camping op te bouwen.

La douce France

“Het thema dit jaar is ‘La Douce France’, dus een vooraf besteld kaasplankje kan niet ontbreken. Voor de French fries kan je terecht bij het frietkot op de camping. Animatie, gekke fietsen, staande wip en een Kubb-toernooi maken het plaatje compleet. ’s Avonds is er een optreden van de Deerlijkse indie folkgroep ‘Et Encore’. Na een rustige nacht wordt er op zondagmorgen een ontbijt aangeboden. Om 11 uur gaat de camping dicht. De inschrijvingen voor een overnachting zijn gesloten, maar niet-kampeerders zijn welkom en hoeven niet in te schrijven”, aldus de organisatoren van de pop-up Camping Municipal. (EVG)