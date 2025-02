Dochter van Lore (42) verkleedt zich als… marionet voor carnaval: “Billie gaat hier vollédig in op”

Carnaval, dat is het moment waarop creativiteit de vrije loop mag krijgen. In scholen en op sociale media duiken pareltjes op, maar één kostuum springt er met kop en schouders bovenuit. Kijk maar naar ‘marionet’ Billie Lombart (11) uit Kortrijk, geholpen door haar moeder Lore Waignein (42). “Elk jaar ga ik volledig op in carnaval én Halloween”, lacht Lore.

Als leerkracht aan de Academie voor Muziek en Woord in Menen en afgestudeerd in 3D aan het KASK in Gent, weet Lore als geen ander hoe ze een idee tot leven moet wekken. Dit jaar vormde ze haar dochter volledig om in een levensechte marionet, compleet met bedieningsstok en draadjes die haar laten lijken op een echte pop aan touwtjes. “Elk jaar ga ik volledig op in carnaval en Halloween”, aldus Lore die de lessen Woord en Toneel voor haar rekening neemt. “Ik zit in de theaterwereld en heb thuis een hele verzameling kostuums en pruiken. Billie en ik vinden het geweldig om samen iets te bedenken en uit te werken voor de twee dagen op school dat ze verkleed mogen verschijnen.”

Maskers en wapens verboden

Billie, leerling in het zesde leerjaar van basisschool De Driesprong in Deerlijk, mocht zich voor carnaval volledig laten gaan. “Op school hebben we weinig beperkingen, zolang we geen maskers of wapens meenemen”, vertelt ze. “Ik kies vaak iets met een kunstzinnige insteek. Vorige jaren ging ik al verkleed als Edward Scissorhands en nog langer geleden een personage uit The Corpse Bride. Nu wilde ik eigenlijk de Hoedenmaker zijn uit Tim Burtons Alice in Wonderland.” Billies mama had echter geen tijd om een hoed te maken, dus kozen ze voor een marionet. En wat voor één!

Dat heruitvinden zit duidelijk in de familie. Vorig jaar vierde Billie met haar ouders en vrienden oudjaar in Knokke. “We kiezen altijd met een hele bende vrienden een thema voor het oudejaarsfeest op basis van de locatie. Billie werd de chique poedel van haar ouders en droeg een iconisch Chanel-jasje”, schatert Lore. “Het is leuk om stukken uit oude outfits opnieuw te gebruiken en er een frisse draai aan te geven. Dat jasje werd nu verwerkt in haar outfit als pop.”

Niet enkel Billie haar poppenkledij is prachtig, ook haar inleving in haar personage spreekt boekdelen. “Billie volgt toneel en kan daar helemaal in opgaan”, geeft haar mama mee. “Ze heeft de microbe hélemaal te pakken.”

Flinke dosis speelsheid

Naast haar werk als leerkracht is Lore ook actief als regisseur bij theatergezelschappen Cie Foert en Theater Streven. Momenteel assisteert ze Eva Lambaere bij de regie van ‘Atelier Nooit Gedacht’, dat op 21 maart in première gaat. Die creatieve achtergrond weerspiegelt zich in haar verkleedprojecten, waar theater, beeldende kunst en een flinke dosis speelsheid samenkomen.