DJ’s en tal van groepen op Rock Beats Cancer in Ledegem voor overleden Arne Lannoy

Voor het tweede jaar op een rij organiseren de vrienden van wijlen Arne Lannoy een tweedaags festival in de Groene Jagerstraat in Ledegem. De voorbije weken trokken de organisatoren al naar Beitem en Dadizele om er met hun piconbar tickets te verkopen. De vrienden van Arne zamelden de voorbije jaren al meer dan 100.000 euro in voor het onderzoek naar hersentumoren.

Op 6 december 2015 overleed de graag geziene Arne Lannoy aan hersenkanker. De Ledegemnaar was toen amper 23 jaar oud. De vrienden van Arne besloten om ieder jaar verschillende evenementen te organiseren om de herinnering aan Arne levendig te houden. Zo is er al enkele jaren een gocartrace in het centrum van Ledegem en werden er al verschillende optredens georganiseerd.

“We zijn ambitieus en hopen dit jaar elke dag duizend festivalgangers over de vloer te krijgen”

“Rock Beats Cancer bestaat al een vijftal jaar, maar vorig jaar kozen we voor het eerst voor een volwaardig tweedaags festival aan de Groene Jagerstraat”, aldus Matthias Clarysse van de organisatie. Het festival lokte zo’n duizend bezoekers. “We zijn ambitieus en hopen dit jaar elke dag duizend festivalgangers over de vloer te krijgen. Is het een succes, dan gaan we volgend jaar voor een nog betere programmatie. We willen groeien met dit festival.”

Naar de buurgemeenten

Het concept van het muziekfestival op 16 en 17september is dit jaar vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Op vrijdagavond draaien dj’s hun favoriete platen, op zaterdag zijn er optredens. Op de affiche staan onder andere Michael Schack, Murdock, Janez Detd en Bizkit Park. Ook is het uitkijken naar Mooneye. De groep trad onlangs nog op Pukkelpop op. Op zaterdagmiddag is er een kindernamiddag waarbij de kleinsten als ware muzikanten muziek kunnen maken met afval.

“Wie een ticket kocht bij onze piconbar, kreeg ook meteen een gratis picon”

Ondertussen is de voorverkoop volop aan de gang. Tickets kan je kopen via www.rockbeatscancer.be, maar de organisatoren trokken de voorbije weken ook zelf de straat op. “We trokken naar de buurgemeenten om er tickets te verkopen”, vertelt Matthias. “Wie een ticket kocht nabij onze piconbar, kreeg een gratis picon.”

De piconbar hield enkele weken geleden halt aan de kerk in Beitem. Deze week strandden de vrienden in het centrum van Dadizele. “Met ons festival hopen we opnieuw een mooi bedrag in te zamelen voor het onderzoek naar hersentumoren. De voorbije jaren verzamelden we al meer dan 100.000 euro in.”