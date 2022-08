DJ Sonlo brengt danceversie heksenlied op Bezemrock

Het is de droom van elke plaatselijke dj om Bezemrock te openen. Dit jaar gaat dj Sonlo op vrijdag 12 augustus van 19 tot 20 uur met de eer lopen.

DJ Sonlo is een jong plaatselijk talent. “Ik draaide al op verschillende fuiven, meerdere privéfeesten en wekelijks op Wradio maar nog nooit voor eigen vrienden in de eigen gemeente. Dit is werkelijk een droom die werkelijkheid wordt”, zegt Loewie Nuytten (18) uit de Vuilewaasstraat en zoon van Geert en Sofie Verbeke. “Vanaf jonge leeftijd ging ik af en toe mee met mijn vader die ook dj was, maar het is pas de jongste twee jaar dat ik er actief mee bezig ben. Ik beëindigde zonet mijn middelbaar in Immaculata in Ieper, waar ik 3 jaar lang over de middag muziek draaide. Wat ik volgend jaar ga doen weet ik nog niet ik twijfel immers tussen leerkracht en eventmanagement, maar mijn hobby zal de muziek blijven.”

Muzikaal gaat Loewie door het leven vals dj Sonlo. “In de naam verwijst ‘Son’ naar mijn vader die ook muziek draaide en ‘lo’ komt van Loewie.” Een muzikale voorkeur heeft Loewie niet. Hij is eerder een allrounder die er voor zorgt dat alle leeftijdsgroepen kunnen genieten. “Het publiek entertainen is onze opdracht en dat voelt goed aan. Toekomstdromen zijn er niet echt. Het is en blijft voor mij een hobby waarin ik al mijn vrije tijd steek. Het kiezen van een repertoire het mixen en zelf iets maken vergt veel tijd. Soms krijg ik wel tips van mijn vader maar ik moet mijn eigen weg gaan. Mijn grote droom is ooit eens te kunnen draaien op een groot festival.”

Mogen spelen op Bezemrock is voor Loewie fantastisch. “ Het is mijn eerste festival en dan nog in eigen dorp. Nee, zenuwachtig ben ik nog niet, maar wel intens blij.” Bij Loewie kunnen we terecht spreken van de klassieke appel en de boom. Niet alleen was vader Geert ook dj, grootvader Gilbert was ook een begenadigd muzikant. Hij maakte immers samen met Jules Vandenabeele de arrangementen van het overbekende heksenlied in Beselare. “Dit wordt nu net een verrassing”, stelt Lowie.

Primeur

“Samen met dj Bbeatz hebben we een danceversie van het heksenlied geproduceerd. Nog niemand heeft het gehoord. Dit wil ik in primeur op Bezemrock brengen. Het is een beetje een eerbetoon aan mijn grootvader die ook zal aanwezig zijn. Hopelijk valt onze versie in de smaak en kan het misschien ook gedraaid worden op de avond van de heksenstoet. Dat zou pas tof zijn.” DJ Sonlo is te beluisteren op Bezemrock op vrijdag 12 augustus van 19 tot 20 uur. Bezemrock belooft dit jaar een absolute topper te worden. Gestart met één dag en enkele honderden toeschouwers groeide het uit tot een meerdaagse met in 2019 al 2.500 bezoekers. De ploeg van Koen Ugille, Dries Opsomer, Hervé Delrue, Frederik De Huyvetter, Wouter Thorrez, Wim Debuf, Cedric Denys, Berdien Cloet, Mike Gryson, Annelies Paepe, Ward Houdendycke Rubben Boudry en Koen Meersseman heeft er alles aan gedaan om er een topeditie van te maken. Op vrijdag 12 augustus zijn er naast dj Sonlo ook optredens van Dennis Cartier, Mona Lee, Jan Vervloet, Pat Krimson, dj F.R.A.N.K. Op de rock-popavond op zaterdag 13 augustus treden Edward, The RG’s, Definitivos, Pabl Honey en the Juliets op. Zondag 14 augustus staat om 13.30 uur kidsfestival met Blitz, clown Oleks, pinguïn disco en Devoo beatbox en als slot is er vanaf 18.15 uur de Vlaamse avond met Nina Butera, Michael Lanzo en Gene Thomas. Ook Final Feed stond geprogrammeerd maar de groep kan door een pijnlijk ongeval niet optreden en wordt vervangen door Sjonnie Oaverechts.

Tijdens het Bezemrockweekend zijn er kermisattracties die toegankelijk zijn los van het festival. Voor meer info en tickets kan je terecht op website en Facebookpagina van Bezemrock. (NVZ)