DJ Mario Courtens is drijvende kracht Golden en Bubbles Reunion: “De wachtlijsten zijn ellenlang”

Voor het personeel en bezoekers van dancing Golden en danscafé Bubbles, drie decennia geleden gekende pleisterplaatsen van de Deerlijkse uitgaansbuurt, is het aftellen geblazen. Op zaterdag 22 februari maken ze zich op voor een onvergetelijke reünie in het Gaverkasteel. DJ Mario Courtens, nog altijd heel actief in het deejaywereldje, is de stuwende kracht achter het evenement en kan op de medewerking rekenen van Joost Roose en Stijn Deleersnyder.

Gambrinus, Bubbles, Golden, Zebion, ’t Haantje en De Kolos… Als deze namen bij jou niet onmiddellijk een belletje doen rinkelen, dan ben je waarschijnlijk nog te jong of participeerde je op het einde van het vorige millennium niet aan het uitgaansleven, dat elk weekend honderden bezoekers lokte naar de Harelbekestraat in het centrum van Deerlijk. Alle bekende zaken sloten nog voor het jaar 2000 de deuren en gingen onder de sloophamer. Nu komt er een reünie voor het personeel en de bezoekers van de dansgelegenheden van weleer.

“De gebouwen zijn al lang verdwenen, maar dat kan geenszins gezegd worden van de herinneringen”, stelt Mario Courtens. Hij is 53 jaar jong, van Deerlijk afkomstig, woont met zijn vriendin Débora Devlieger in Lauwe, werkt bij Deny Logistics in transportcentrum LAR, maar is vooral gekend als platenruiter van dienst. “Het is allemaal begonnen via mijn neef Ronny Courtens. Hij was dj in de Poseidon in Beveren-Leie en zijn activiteiten kwamen vaak ter sprak tijdens familiebijeenkomsten. De centjes die ik op zak stak door te helpen bij de boer werden zowat integraal besteed aan de aanschaf van cassettes, elpees en singles en daar ging ik op zolder mee aan de slag. Mijn eerste bescheiden publieke optredens waren een KSA-feestje in Den Osse, een verjaardagsparty en een afzwaai van het leger.”

Bal aan het rollen

“In de zomer van 1987 heb ik de eerste keer gedraaid in de Golden. Ik mocht eigenlijk niet binnen in de zaal, want ik werd pas 16 jaar in november… Het was een feestje voor de 18de verjaardag van een meisje. Ik moet het voortreffelijk gedaan hebben, want twee weken later contacteerde de uitbater mij met de vraag of ik kon invallen voor de vaste DJ Tony, die een ingreep aan de amandelen had ondergaan. De bal was aan het rollen. Ik leerde de knepen van de belichting en mocht geregeld een begin- en einduurtje voor mijn rekening nemen.”

“Het ging nog meer crescendo toen Lieven Rigolle de nieuwe eigenaar werd van de Golden en later ook van café Gambrinus, dat werd omgedoopt tot danscafé Bubbles. Ik beleefde er een onvergetelijke tijd. Ik stond er nachtenlang achter de draaitafel: op zaterdag in de Golden en op vrijdag en zondag in de Bubbles. Het vooruitstrevende Amerikaans getinte interieur en de 23 meter lange toog van de Bubbles spreken nog altijd tot de verbeelding. Ik kwam er in contact met verschillende generaties. We startten al om 19 uur en om 21 uur was het traditiegetrouw slowtijd: hét sein voor de heren om een uitverkorene tegen de gilet te trekken…”

“We beleefden er een van de eerste schuimparty’s van de regio. Onvergetelijk. We waren ook pionier in het werken met laser, videoschermen en lichtshows… Deerlijk was toen echt het uitgaanscentrum van de streek. Jammer dat we geen vervolg hebben kunnen breien aan dit verhaal. Ik ben wel verder actief gebleven als deejay in verschillende clubs, discotheken en danscafés. Ik heb voor Van Wonterghem gewerkt in Chopin in Kuurne, organiseer al 20 jaar Back to Chopin en heb ook de Spoiler Room op Kamping Kitsch plat gespeeld. Het is hard werken, vaak tot vroeg in de morgen, maar ik doe het nog even graag als vroeger. Sinds corona is er echt sprake van een revival.”

Reünie

“Ik speelde al lang met de idee om een reünie van de Golden en de Bubbles te organiseren, maar het vinden van een geschikte locatie was niet eenvoudig. We zijn uiteindelijk bij Maxime Vandenbulcke en het Gaverkasteel terecht gekomen. Daar kunnen maximaal 300 personen binnen. De dag na de bekendmaking op Facebook had ik al meer dan 100 aanvragen. In een week was het helemaal uitverkocht. De wachtlijsten zijn ellenlang, maar niet getreurd, want op zaterdag 29 november staat er al een tweede editie in de steigers, die zal plaatsvinden in Transfo in Zwevegem. Maar eerst gaan we er een goeie lap op geven in thuisbasis Deerlijk. Het wordt ongetwijfeld een fantastisch weerzien.”

Wat de kwaliteiten van een goede deejay zijn? “Je mag nooit draaien met een paardenbril op. Vanuit een breed muziekspectrum inspelen op de wensen van het publiek en niet bang zijn om uit je comfortzone te treden. Uiteraard moeten ook de overgangen technisch helemaal snor zitten.” (DRD)