DJ Jack neemt vliegende start op vierde Bootsea Festival in Oostende

DJ Jack, beter bekend als Jamie Van Kerkschaever, mocht donderdagmiddag op de ACEG Wellington renbaan de vierde editie van het Bootsea festival starten in Oostende. Uit alle hoeken van Vlaanderen zakten enthousiaste deelnemers af en het weer was hen zeker gezind.

Bootsea, een dans- en belevingsfestival voor personen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders, is een organisatie van vzw Duinhelm en vzw Briek uit Oostende. “Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een volwaardig festival waar ze zichzelf kunnen zijn, genieten van de nodige ruimte en vrijheid en hun knaldrang ten volle kunnen uiten”, zegt Wim Rogiers, coördinator Vrije Tijd Briek. “De eerste editie in 2017 was zo’n succes dat er besloten werd verder te gaan met het jaarlijks evenement, maar net op het echte doorbraakmoment sloeg corona toe.”

Bootsea schoot dus donderdagmiddag weer uit haar startblokken. Guga Baul zorgde voor de presentatie, DJ Jack beet de spits af en werd gevolgd door een zestal andere artiesten waaronder Camille en de Bromeo’s, Kobe Ilsen en Viktor Verhulst, om af te sluiten met DJ Turbeau. (PM)