Dj-duo Config en Stemvork speelt op ‘Lokale Helden’ in Beernem: “Dat ons publiek breed is, doet ons enorm deugd”

Naar jaarlijkse traditie organiseert Jeugdhuis The Nooddle ‘Lokale Helden’. Tijdens dat evenement krijgt lokaal talent de kans om op een podium het beste van zichzelf te geven. Een van de duo’s die op 23 april zullen optreden, is Config en Stemvork, alias Wouter Vermeire en Thomas de Pauw.

Al sinds hun tienerjaren zijn de Pauw (39) en Vermeire (37) gepassioneerd door muziek en de deejay-booth in het bijzonder. “We draaien vooral in zomerbars, in een surfclub en op kleine events. We hebben ook een Gents collectief met een aantal deejays en draaien plaatjes op een regionale radiozender”, steekt de Pauw van wal.

“En dat terwijl alles eigenlijk puur bij toeval is ontstaan”, lacht Vermeire. “Dat klopt. We woonden op twee straten afstand van elkaar en het was dankzij een gemeenschappelijke vriend dat we ontdekten dat we allebei van muziek hielden”, reageert de Pauw, alias Stemvork.

Klik

De twee hadden ook een muzikale klik. “Terwijl je natuurlijk overeen moet komen en wij erg goede vrienden zijn, moet je ook op muzikaal vlak dezelfde mening delen. Bij ons is dat al sinds het begin het geval. We luisterden toen al naar dezelfde bands. Van daaruit zijn we begonnen met optredens bij lokale fuiven en initiatieven van de jeugddienst”, vertelt Vermeire, alias Config.

Het duo specialiseerde zich doorheen de jaren in rustige muziek. “Wij focussen meer op melodische nummers. Het harde werk kunnen we ook wel eens spelen, maar liefst houden we ons bezig met rustige muziek om van te genieten tijdens een hapje en een drankje in een zomerbar”, zegt de Pauw.

Vanop het dak

Geen van beide genoot een opleiding, maar dankzij vele jaren ervaring kon Config & Stemvork zich jaar na jaar verbeteren. “Ook in coronatijden hebben we onze hobby intensief in leven gehouden. Livestreams van deejaysets waren opeens booming business en we zijn op die kar gesprongen.”

“We spelen nog altijd af en toe een set in onze serie ‘in the kitchen’. Waar we die streamen, spreekt voor zich”, lacht Vermeire. “Ik heb zelfs eens een set gespeeld vanop mijn dak”, zegt de Pauw.

In hun doelpubliek zitten mensen van verschillende leeftijden. “Waar jongeren van vijftien ons aanspreken op onze muziek, zijn er ook vijftigers die ons genre kunnen pruimen. Dat ons publiek zo breed is, doet ons enorm deugd”, gaat de Pauw verder. “Bovendien zorgen plaatselijke initiatieven zoals ‘Lokale Helden’ ervoor dat je bekendheid kan ontwikkelen én netwerken. Ook dat is erg belangrijk”, geeft Vermeire nog mee.

