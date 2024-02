Divers programma voor Spinrag: Naast films en voorstellingen ook groots stadsspel, installaties en podiumkansen

Kinderkunstenfestival Spinrag brengt tijdens de krokusvakantie opnieuw een divers programma met podium- en filmvoorstellingen op maat van gezinnen, aangevuld met creatieve doe-activiteiten. “Door de renovatie en verbouwing van Schouwburg Kortrijk gaat de programmatie van Spinrag uitzonderlijk door op acht andere plekken in de stad”, aldus schepen van Cultuur Axel Ronse.

Van zaterdag 10 tot zondag 18 februari is Spinrag opnieuw de onbetwiste trekpleister voor jong publiek en gezinnen. Schouwburg Kortrijk en Kunstencentrum BUDA bundelen hun krachten en presenteren een selectie van 15 podiumvoorstellingen, goed voor 24 toonmomenten, en 17 films in Budascoop. Daarnaast werden ook een aantal projecten speciaal voor het festival ontwikkeld.

Stadsspel ‘De Dromenvanger’

“De Dromenvanger is een stadsspel waarin dromen van kinderen centraal staan. Aan de hand van workshops werden vorige maand dromen verzameld. Helaas zijn deze weggewaaid en moeten de jonge bezoekers aan de hand van een kaart de dromen opnieuw verzamelen. Deelnemen kan elke dag tussen 14 uur 16.45 uur”, zegt Spinrag-programmator Mieke Vandecandelaere. Ook Celeste Debrabandere (11) van BuBaO De Sprong droomde mee over dolfijnen in de Leie. “We moesten onze droom heel luid roepen in een cirkel en ook een toneeltje spelen. Dan schreven we die op op een kaartje en mocht ik mijn droom inspreken in een micro.” Die audiofragmenten zullen tijdens Spinrag te horen zijn bij het Belfort, het verblijf van de dromenvanger. Op zaterdag 17 februari om 16.45 uur neemt schepen Axel Ronse alle dromen van kinderen in ontvangst tijdens een slotmoment aan het Belfort.

Bouw jouw stad met klei

Vorig jaar verraste Kortrijkse beeldend kunstenaar Jonas Vansteenkiste het publiek met ‘Draw me a house’. Dit jaar ontvangt hij het publiek rond zijn tafels in De Paardenstallen om vanuit gesprek dromen vorm te geven met klei. “Met dit nieuw concept daag ik jongeren uit om na te denken over wat een stad is en hoe die wordt gebouwd. Ze worden stadsbouwers van de toekomst en het eindresultaat zullen we ook tonen aan de schepenen en burgemeester. Wie weet komt jouw idee uit”, zegt Jonas. De installatie heet ‘The city as a strategy’ en onderzoekt hoe een maquette ingezet kan worden als democratische tool om samen na te denken over de stad.

Podiumkansen met ’t Nest

Nieuw dit jaar is ’t Nest, een warme broedplaats voor creatief talent met ruimte voor experiment. Majella Hugelier maakt speciaal voor ’t Nest twee levensgrote installaties waar kinderen elke dag een groots kunstwerk mee vormgeven. “Tegelijk is ’t Nest ook een plek waar hele jonge artiesten een podium krijgen. Ze krijgen de kans om zichzelf en nieuwe kunstvormen te ontdekken. Elke dag is er om 16 uur een korte gratis performance. Afspraak in Muziekcentrum Track”, zegt Amin Srasra. “Spinrag is voor de vele jonge artiesten die we dit jaar programmeren dé ideale plek om te ervaren hoe het is om te spelen voor een jong publiek. Lokaal talent waar we ongetwijfeld nog van zullen horen”, vult Axel Ronse aan.

Openingsvoorstelling ‘Ik … euh ik’

Mieke Vandecandelaere kijkt verder graag uit naar ‘Ik … euh ik’ van Het Houten Huis. “Deze ongeziene enscenering staat garant voor een onvergetelijke ervaring. Deze keer gaat die door in Depart op het Nelson Mandelaplein. Dat betekent wat extra plaats waardoor er meer volk binnen kan. Er zijn nog tickets.” Verder wordt ook de Belgische première van ‘GO!’ van Corps in Situ ongetwijfeld één van de hoogtepunten. Met de première van ‘BOTSKOP’ van Lander Severins en Thomas Van Caeneghem halen we dan weer ontroerend cabaret voor kleuters naar Kortrijk.

Filmprogrammator Lieve Vankeirsbulck van Kunstencentrum BUDA vult aan: “Ook in het filmaanbod zitten enkele pareltjes met een warme boodschap. Zo volg je in de avonturenfilm ‘Robotbroer’ (8+) de vriendschap tussen mens en robot. We richten de blik naar boven met de kortfilmpjesreeks ‘Kijk eens omhoog’ (1,5+) en graven in de wereld onder ons met de documentaire ‘Onder het maaiveld junior’ (6+). Als uitsmijter wordt de animatiefilm ‘De familie muis’ (4+) op donderdag 15 februari om 10.30 uur begeleid door live muziek.”