Dit weekend voor het eerst d’Hoffeesten in Bissegem

Op 10 en 11 juni zijn er voor de eerste keer d’Hoffeesten in Bissegem, een initiatief van Jeldrik D’Haene van ’t Koningshof.

Jeldrik krijgt daarvoor medewerking van de verenigingen van ’t Koningshof: BC Sjarzebuzze, Biljartclub D’Hoftappers, Dartsclub BDC en voetbalploeg FC ’t Koningshof. Zij organiseren eigen activiteiten. Alles vindt plaats op het kerkplein in centrum Bissegem. Overdag zijn de verenigingen bezig, ’s avonds zorgt Jeldrik voor dj’s en optredens. Er is doorlopend een bar. Verder zijn er hamburgers, barbecueworsten, pasta en pannenkoeken te verkrijgen.

Wedstrijd

Op zaterdag en zondag is er een wandel-fotozoektocht, een organisatie van d’Hoftappers. Op zaterdagnamiddag is er ook voetbal met een tafelvoetbaltornooi georganiseerd door FC ‘t Koningshof. Vanaf 18 uur hoor je dj Lootje aan het werk en om 20 uur treden De Years aan, een coverband met oldies en meer. Op zondag kan je er aperitieven en kunnen de kinderen genieten van springkastelen en een oldtimer-brommerrit. Wie een autosticker van d’Hoffeesten afhaalt bij Total Duyck of in ’t Koningshof kan 50 euro brandstof winnen.