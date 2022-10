Dit weekend tweede Garnaalkrokettenfestival in Oostende

Het tweede Garnaalkrokettenfestival, van vrijdag 21 tot zaterdag 23 oktober in de ACEG Wellington Hippodroom, is al helemaal uitverkocht. Vrijdag wordt er de Orde van de Garnaalkroket boven de doopvont gehouden. Voorzitter en bezieler Bart Tommelein zal de eerste Grootmeesters benoemen.

Dit weekend staat helemaal in het teken van de Oostendse garnaalkroket. Tijdens het tweede Garnaalkrokettenfestival wordt de ultieme Oostendse garnaalkroket van 2022 verkozen.

“Op 21 oktober lanceren we de Orde van de Oostendse Garnaalkroket op de exclusieve Nacht van de Garnaalkroket”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Op 22 en 23 oktober stellen de verschillende Oostendse restaurants hun ambachtelijk gemaakte garnaalkroketten voor aan het grote publiek. Het is aan de bezoekers om te proeven en mee te stemmen op de allerbeste garnaalkroket. Vorig jaar trok het festival meer dan 3.000 bezoekers. We kijken enorm uit naar de driedaagse.”

“De echte die hard garnaalkroketten-lover maakt kans om volgend jaar in de Orde opgenomen te worden als Fijnproever. Hoe? Door tussen 24 oktober 2022 en 1 oktober 2023 langs te gaan in de elf restaurants van deze editie om ter plaatse te smullen van de huisbereide garnaalkroketten. De stempels van de deelnemende restaurants op een unieke spaarkaart, zijn de nieuwe panini-stickers voor echte foodies.”

Aan het festival nemen dit jaar opnieuw elf restaurants deel, die nog een week de tijd hebben om de laatste hand te leggen aan hun ambachtelijke garnaalkroketten. Voor wie nog geen tickets had, is het jammer genoeg te laat om voor het festival naar Oostende af te reizen. “Hoewel er een tweede festivaldag werd georganiseerd en er dus nog meer mensen kunnen komen proeven dan vorig jaar, was de tweede editie in een recordtijd uitverkocht. Wie geen ticket heeft, kan uiteraard in een van de Oostendse restaurants genieten van dit krokant streekproduct”, luidt het bij Toerisme Oostende.

Publieksprijs

Dit jaar hebben de restaurants qua promotie al een extra duwtje gegeven aan hun achterban om de publieksprijs binnen te kunnen halen. In elf filmpjes motiveren de fans waarom net die garnaalkroket van dat restaurant voor hen de beste is én roepen ze op om hun favoriete garnaalkroket te verkiezen tijdens het festival. Alle filmpjes zijn terug te vinden op de evenementpagina van het Garnaalkrokettenfestival.