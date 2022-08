Dit weekend tiende Damme GT Classics

Na twee jaar onderbreking door de coronapandemie organiseert Driving Gloves Club vzw op 20 en 21 augustus een nieuwe editie van de oldtimerrondrit Damme GT Classics. De fraaie bolides maken ook een passage door Damme en zijn daar zondagnamiddag op het marktplein te bewonderen.

Het is intussen al de tiende keer dat Alain Mervilde en zijn organisatieteam van Driving Gloves Club vzw, met vaste stek bij B&B Quarterhouse in Moerkerke, de Damme GT Classics organiseren. “De voorbije jaren waren niet eenvoudig, door het bekende virusje. Twee keer moesten we onze organisatie op ‘ralenti’ zetten en konden we onze bolides niet laten ronken”, zegt Alain Mervilde. “Mede daardoor hebben we voor deze tiende editie wat aanpassingen doorgevoerd. We starten niet langer op de Markt in Damme, maar wel bij onze sponsor Rock ’n Roll Classics in Varsenare, de grote specialist in classic cars in de streek.”

Geheim parcours

Op zaterdag is er een ‘geheim parcours’ van zo’n 190 kilometer, volgens het bekende bolletje-pijltje systeem, dat de chauffeurs doorheen de polders stuurt maar ook tot in Nederland brengt en door centrum Damme laat passeren, waar de deelnemende wagens omstreeks 17.30 uur één voor één zullen voorgesteld worden aan het publiek. Op zondag wordt een parcours van zo’n 140 kilometer verreden, om dan omstreeks 16.30 uur op het marktplein van Damme halt te houden, waar de bezoekers ruim de tijd krijgen om de wagens te bewonderen.

Van MG PB tot BMW Z1

“De oudste deelnemende wagen dateert van 1935: een MG PB. En we hebben ook een Riley 9 uit 1939”, weet Alain Mervilde. “Uit de jaren 50 hebben we onder meer een Bentley Alpine Special en uit de jaren 60 is de zeldzame Alfa Romeo GTC uit 1965 zeker een blikvanger. Het is verder ook uitkijken naar de legendarische Alpine A110 en de Jaguar Type E uit de jaren 70. Uit de jaren 80 lonen de Range Rover SWB en de Ferrari Testa Rossa zeker de moeite, net als de BMW Z1 en diverse Porsches uit 1990.” (PDV)