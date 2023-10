Dit weekend Garnaalkrokettenfestival in Oostende: dure garnaal niet merkbaar in prijs kroketten

De prijs van de garnalen swingt de pan uit, mede door een kleinere aanvoer. In restaurants worden voorzichtige prijsstijgingen doorgevoerd, maar op het garnaalkrokettenfestival is dat niet merkbaar. “We houden de prijs op 3 euro omdat we met het festival de kroket willen promoten”, luidt het.

De prijs van garnalen stijgt en dat is niet enkel omdat het hoogseizoen van het edele product ten einde loopt. Directeur Tom Premereur van de Vlaamse Visveiling: “De prijzen zijn afhankelijk van het aangevoerde volume. Die variëren bij ons tussen 7 en 18 euro per kilogram. Het aanbod is lager dan vorig jaar en dat zorgt dus voor hogere prijzen.”

Dagen zonder garnaal

“In september 2022 was de gemiddelde prijs rond de 6 euro. In september 2023 was dat rond de 11 euro. Vorig jaar was er een heel groot aanbod en was er tien keer meer garnaal. Dit jaar is het anders en is er minder garnaal. Dat komt omdat er veel wijting is, die de jonge garnalen opeet. En dit jaar keert de garnaal niet meer terug. Er waren zelfs op de Vistrap dagen dat er geen garnaal beschikbaar was.”

Tom Premereur kijkt vooruit: ” Tegen eind oktober gaan de volumes fors omlaag. En met de feestdagen zullen de beperkte volumes nog lager zijn. Dan zou een dagverse garnaal heel duur en weinig beschikbaar zijn.”

Luxe

Sam Vancompenolle is al twaalf jaar chef van Gastrobar Sam: “Twee garnaalkroketjes kosten nu 18 euro. Door de stijgende garnaalprijs was ik genoodzaakt om de prijs met 1,5 euro te verhogen. Normaal is de verkoopprijs drie keer zoveel als de foodcost. Maar ik heb niet alles doorgerekend. Het blijft ook een heel arbeidsintensief product en de prijs die we vragen is eigenlijk nog altijd te goedkoop.”

“Garnalen zijn één van de meest luxueuze producten en één van de lekkerste dingen uit de Noordzee. De klanten blijven dit populaire gerecht vragen en ze worden zeker niet minder besteld omdat de prijs wat hoger is.”

Sam waarschuwt: “Ik draaide dit jaar de kroketten voor Gastrobar Sam en ook voor mijn andere zaak Mac Moules, weliswaar volgens een ander recept. Ik weet niet of de prijs van 3 euro per kroket op het festival ook volgend jaar nog houdbaar zal zijn.”

Klanten zijn koning

Casino Oostende viel met Grand Café Brassi en restaurant Brassi (speelzaal) twee jaar na elkaar in de prijzen op het Garnaalkrokettenfestival. “Uiteraard zijn we erg trots op die prijzen”, zegt Delphine Lootens van Casino Oostende. “In Brassi Grand Café hebben we de prijs verhoogd met 2 euro omdat de prijs van de garnalen gestegen is. Twee stuks in voorgerecht kosten nu 24 euro.”

“Voor Brassi in het casino zelf is dat een gelijkaardige prijs. Daar staat het restaurant ten dienste van het casino en proberen we de prijs zo laagdrempelig mogelijk te houden. Vroeger zat de garnaalkroket ook nog in het menu in Brassi Grand Café, maar nu niet meer. In het casino zelf zit die wel nog in het lunchmenu, maar dan maar één kroket. De garnaalkroketten zijn nog steeds het best verkochte voorgerecht in beide restaurants

Zelfde prijs op festival

Zorgt de hogere garnaalprijs ook voor duurdere kroketten op het Garnaalkrokettenfestival zelf? Pieter Hens (Toerisme Oostende): “De prijs voor een garnaalkroket is al drie jaar dezelfde. We hebben dat met de uitbaters doorgesproken en houden de prijs op 3 euro per kroket. Bij ons draait het niet om de potentiële winst voor de restaurants, wel om het imago, de naamsbekendheid en de extra reclamemogelijkheden die ze hebben. Winst maken is niet de insteek van het festival. Maar het moet voor de restaurateurs wel haalbaar blijven. We evalueren met hen na het festival.”

Een beeld van vorig jaar. Dit jaar is het Garnaalkrokettenfestival over de drie dagen volledig uitverkocht. © EFO