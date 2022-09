Dit weekend eindelijk Bruegelfeesten met vol programma: Tijd om weer eens te knallen

Wingene wordt op zaterdag 3 en zondag 4 september opnieuw een echt ‘Bruegel’-dorp, want het Bruegelbestuur kan opnieuw uitpakken met een overvol feestprogramma tijdens het kermisweekend. Enkele nieuwe initiatieven vullen de gekende activiteiten aan, met één klemtoon: knallen en feesten.

De Bruegeltraditie deed al in 1954 z’n intrede in Wingene. Een extra reden om fier te zijn, voor Bruegelvoorzitter Dirk De Meyere, want na al die jaren is Bruegel nog steeds zeer belangrijk voor de Wingenaar.

Na afloop van de Bruegelfeesten van september 2019 nam Dirk De Meyere het voorzitterschap op zich, maar helaas konden de mooie plannen die voor 2020 werden gemaakt niet doorgaan. Achter de schermen zat het bestuur echter niet stil; enkele jonge leden vervoegden het bestuur, als aanvulling op de gevestigde waarden.

Met een 25-koppig bestuur én de 40-tal losse medewerkers pakt het Bruegelbestuur opnieuw uit met een volle affiche. Vorig jaar vond immers een nog ietwat beperkte versie van de Bruegelfeesten plaats, weliswaar met reuzenstoet. “Nu is het echt gedaan met in ons kot blijven, we kunnen weer knallen!”, gaf schepen van Feestelijkheden Ann Mesure (CD&V) enthousiast mee als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.

Nu is het echt gedaan met in ons kot te blijven

Op zaterdag 3 en zondag 4 september staat dan ook een mooi programma klaar om de Bruegelliefhebber te plezieren. Naar oude traditie gaan de Bruegelfeesten van start met een eucharistieviering op de kermis, begeleid door koor Cantando. Uiteraard zullen de gratis oliebollen en een vat bier niet ontbreken.

Op zaterdagavond wordt er gefeest in de feesttent op het gemeenteplein, met vanaf 18.30 uur Studio Space, Sergia, The A-Ties, Maarten Vancoillie (Q-music) en Triple R. Tickets kosten 8 euro, voor de hele avond.

Bruegelmaaltijd

Op zondagmorgen kan er opnieuw gekuierd worden langs de lokale markt, en op zondagmiddag kan iedereen deelnemen aan de Bruegelmaaltijd in de feesttent, voor 15 euro per persoon, of 8 euro per kind.

Op zondagnamiddag is er dan doorlopend Vlaamse kermis, met reuzegrote volksspelen en een mooi prijzenpakket. Als kers op de taart kan je ook nog gratis genieten van het wagenspel ‘Mens durf te leven!’, om 14 uur en om 15.30 uur. Ondertussen is er ook entertainment voor de kinderen, met Blitz en Studio Space als afsluiter tot 22 uur.

“Nieuw dit jaar is de terugkomst van de bruegelbierpotten”, vult voorzitter Dirk De Meyere nog aan. “Voor amper vijf euro kan je een bierpot kopen, gevuld met bier uiteraard en daarna herbruikbaar”.

Tickets voor de Bruegelavond kan je bestellen via de website www.bruegelfeestenwingene.be. Op die site kan je ook een bierpot bestellen én het volledige feestprogramma raadplegen.

Ondertussen is de verbroedering met ‘Breughel Rekkem’ vernieuwd en werkt een werkgroep naarstig voort aan de bouw van reus ‘Hendrik’. Kortom, het bestuur zal niet stilzitten. (KDV)