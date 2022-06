Dit waren de Kortrijkse Sinksenfeesten op zaterdag

Zaterdag trokken duizenden West-Vlamingen richting Kortrijk voor een zonovergoten dag plezier op de Sinksenfeesten. De leuke activiteiten, tentoonstellingen en jawel, speeddates vinden plaats verspreid doorheen de hele stad. Wie er nog bij wil zijn kan ook morgen en maandag nog langs gaan in Kortrijk.

Expo REVIVE

De Broeltorens doen tijdens Sinksen dienst als expositieruimte. Met de expo REVIVE tonen Philip Moerman (sculpturen), Sarkis Baghramyan (foto’s) en Nathalie Pontegnies (glassculpturen en mixed media) hun werken. Het kunstevent is ten voordele van Oekraïne.

Sarkis Bagramian is zelfstandig fotograaf, geboren in 1972 te Jerevan (Armenië) in een gezin van kunstenaars en woont sinds 2001 in Kortrijk. “Ik verzamel de kleine figuurtjes en combineer die met mijn fotografie. Ik vind het fantastisch om zo nieuwe werelden te creëren met alledaagse dingen.”

KINDerdorp

Het KINDerdorp in het Groeningepark is een feest voor groot en klein. Rotary Kortrijk Groeninghe richt samen met Avanco en Rotaract het enige KINDerdorp van SINKSEN22 in met als leidraad “kindjes & pintjes”.

De animatoren zorgen voor tal van activiteiten, terwijl familie en vrienden genieten van een losse babbel, frisse pint en een hapje. In tegenstelling tot vorige edities waar het Kinderdorp in het Begijnhofpark lag, kan je nu terecht in het schitterende park rond het Groeningemonument.

Sinksen Speeddating

Op de Grote Markt in een circustent gaat Sinksen Speeddating door onder begeleiding van Kelly (ervaringsgericht verbindingsexperte) en Tim (relationeel therapeut). Ze strijken dit jaar opnieuw neer met hun relatiebureau. Na een succesvolle volzette editie vorig jaar met 83 matches, tientallen vriendschappen en één samenwonend koppel (waar we weet van hebben) gaan ze dit jaar voor nóg meer vriendschap en liefde.

Dus als je op zoek bent naar een lief of vrienden passeer je best eens bij Kelly en Tims Relatiebureau. Je vult het vriendenboek in, krijgt een snelcursus en gaat op speeddate. Want: ‘Een dag niet geconnecteerd is een dag niet geleefd!’. Je kan je vandaag nog inschrijven voor de sessie van 17u30, 19u30 of 21u30.

Piano’s Maene

Piano’s Maene voorziet opnieuw tijdens SINKSEN22 verschillende piano’s doorheen de centrumstraten van de stad, onder de slogan “Play me, I’m yours”. Ben je in een muzikale bui, wil je wel eens horen hoe de piano klinkt, of steel je graag de show? Aarzel niet, bespeel de piano zelf, maak er een filmpje van en tag ‘Piano’s Maene’ op Facebook of Instagram.

Ook Mark Domanov (10) nam even plaats voor de piano op de verlaagde Leieboorden. “Thuis hebben we geen piano en ga ik naar het Conservatorium om te spelen, maar nu vind je ze gewoon in de stad, super leuk! Zeker met het mooie weer. Ik speelde daarnet een stukje van Tsjaikovski,”, zegt Mark.

Cultuursmakers

In de tuin van BK6 vind je tijdens het Sinksenweekend de Cultuursmakers. Momenteel trekken twee kleurrijke caravans door Vlaanderen en houden elke week ergens halt waar lokale groepen van Cultuursmakers tal van activiteiten en festiviteiten organiseren met de caravan als uitvalsbasis.

Vanaf 14u30 tot 19u kan je bij hun feestcaravan terecht voor een leuke foto met verschillende accessoires uit de jaren 20 in bruikleen zoals hoeden, boa’s, kralen en handschoenen. In het gebouw ernaast loopt ook een internationale cartoonexpositie die gratis te bezichtigen is.

Deze expo is het resultaat van een cartoonwedstrijd die Cultuursmakers in het najaar 2021 inrichtte. In totaal mochten ze meer dan 1000 inzendingen uit 61 landen van over de hele wereld ontvangen. Maar liefst dertig winnaars zijn geselecteerd en krijgen een plaatsje in deze unieke expo.