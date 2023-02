Dit is het programma van Heist Carnaval, zonder confetti en mét gratis snoep

Nog een paar keer slapen en het is weer zover… Heist viert carnaval. Zak tijdens de eerste vier dagen van de krokusvakantie af naar Heist-aan-Zee voor een feestelijke, creatieve en dolle ontmoeting. Naar jaarlijkse traditie tonen de grote stoet op zondag en de verlichte avondparade op dinsdag de creativiteit van de carnavalisten op z’n best. Tot op vandaag zijn er nog steeds groepen die kostuums en praalwagen helemaal zelf ontwerpen en realiseren.

In navolging van een 60-tal andere gemeenten, wordt deze carnavalvierdaagse een confettiloze editie. In overleg met de Werkgroep Carnaval waarin onder andere vertegenwoordigers van de Heistse horeca, carnavalverenigingen, karrenbouwers en het Hof der Prinsen/Heistse Roosjes zetelen, werd reeds drie jaar geleden in alle unanimiteit beslist om te streven naar een duurzaam carnaval en onder meer papiersnippers en andere gelijkaardige slierten en streamers te bannen op het openbaar domein.

Afvalberg verminderen

Door de COVID -pandemie ging de carnavalstoet een paar jaar niet uit en wordt het confettiverbod dus in 2023 voor de allereerste keer in de praktijk toegepast. Jaarlijks creëert carnaval ongeveer 40 ton afval. Het gemeentebestuur hoopt met het verbieden van confetti en serpentines de afvalberg aanzienlijk te verminderen. Papiersnippers gooien is voortaan dan wel verboden, in ruil krijgt elke carnavalgroep wel 50 kg snoep van het gemeentebestuur zodat er uiteindelijk minstens 1700 kg zoetigheden in de straten zal uitgestrooid worden! Het wordt dus grabbelen geblazen voor de kinderen en volwassen zoetekauwen!

Zelfde parcours

De route van de stoet op zondag 19 februari is dit jaar gelijk aan die van de verlichte avondoptocht op dinsdag 21 februari. De praalwagens starten naar jaarlijkse gewoonte op zondag om 14 uur aan het station van Heist en begeven zich in noordelijke richting via de Bondgenotenlaan, door de Noordstraat naar de Knokkestraat om dan ter hoogte van het kruispunt met de Krommedijk de Pannenstraat in te rijden. Om 19 uur worden de winnende praalwagens bekendgemaakt op het sfeerplein De Bolle. Op dinsdag start het carnavalprogramma om 18.30 uur met de babeluttenworp en popverbranding op het Stationsplein, om 19 uur gevolgd door de verlichte avondstoet.

Andere evenementen

Andere evenementen zoals de Sprotjesdag, de gemaskerde voetbalwedstrijd, het kindercarnavalbal, de Klasparade en de aanstelling van prinses carnaval zorgen ervoor dat er op elk moment tijdens de vierdaagse wel iets te beleven valt. (MM)